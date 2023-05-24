女性如廁要排隊 屏東公廁男女廁間1比2.1議員籲改善

女廁大排長龍景象屢見不鮮，屏東縣議員梁育慈說，唯有增加更多廁間數才能有效解決，屏東公廁品質雖曾獲環保署績優獎，但縣內公廁男女比僅1：2.1，不及建築法規1：3，公廁性別友善的成效待加強。環保局表示，會持續向中央爭取經費，公廁改建或興建朝向1：5來努力。

屏東縣議會，今環保局、衛生局與長照處業務報告與質詢。縣議員梁育慈關注公廁議題，梁育慈說，縣長周春米延續前縣長潘孟安推動公廁環境推動計畫，近3年向中央爭取逾5千萬元經費，編列縣款4千餘萬，總經費超過9千萬，改善縣內161座公廁的品質，其中潮州的林後四林平地森林園區遊客中心、車城的福安宮等兩座公廁，去年獲環保署評鑑績優。

公廁達到「不濕、不臭、不髒」基本清潔程度前，也得回歸可用性，議員梁育慈調閱資料發現，屏東縣公廁的廁間數，男廁958間、女廁2024間，性別比為1：2.1，和建築法規定1：3還有差距。根據環保署統計，屏東公廁蹲坐比僅32%，低於全國標準四成，對年長者不友善。

「貼心施政要從小地方做起，讓女性上廁所不要再大排長龍。」梁育慈呼籲縣府，地方經費不足情況下，應積極向中央爭取經費改善公廁品質，加速推動女廁數量，除符合法令需求，更要為女性謀福祉，提升屏東性別友善的環境。