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霧鎖金門滯留2天 上百人怒吼

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導

霧鎖金門，前天上百名乘客滯留，昨天還補不上機位，在機場抗議「我要回家、我要機位」，質疑為何不能協調增開加班機？揚言要夜宿尚義機場，但遭勸離。金門航空站表示，今天會使用較大機型協助運輸。

金門前天受濃霧影響，取消6架次從金門往返台灣的班機，634名旅客滯留；昨天天候好轉，但離站30多班都客滿，上百名滯留2天的旅客不滿，昨晚在候補櫃台抗議，情緒幾近失控，金門航警所出動多名航警嚴陣以待。

黃姓民眾表示，他原本訂前天1點多往高雄的班機，但因濃霧先廣播延誤，後來班機取消，他跟航空公司反映，只被叫去填候補，連補2天每架班機都只補上1、2人，往台北顯示有近千號，何時才能補上簡直不敢想，金門航空站也未能協助，他很氣憤。

陳姓乘客說，航空站都躲起來，沒有關心滯留旅客。滯留產生住宿等很多費用，大家歸心似箭，只想回家，有長者高血壓、糖尿病用藥吃完回不去，如果出事誰來負責？

金門航空站表示，2天航班已候補上392人。昨傍晚清點往台北有86人；往台中、高雄約40人；華信、立榮都告知中、南部今天依然沒運能，經民航局協調，已爭取到華信航空往台北放大機型2班次，增加176位，已在臉書、官網公布，並現場廣播告知。

金門 華信

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