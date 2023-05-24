高雄草潭埤滯洪池 下月完工

高雄市仁武里草潭埤周邊每逢汛期大雨，常因上游未整治段河道明渠狹窄，且八德中路箱涵排水集聚，造成淹水困境，高雄市水利局投入2.48億元整治，草潭埤滯洪池將在下月底完工，可容約7.5萬噸滯洪量，可降低淹水機率。

副市長林欽榮昨天到仁武區視察水利局治水工程進度，立委林岱樺等民代、里長也到場關心施工進度。水利局長蔡長展表示，草潭埤滯洪池及草潭埤活動中心經跨局處整合資源，可滿足居民集會、休閒娛樂和社會福利等需求，防汛期間也能發揮滯洪功能，有多重效益。

林欽榮指出，仁武區草潭埤是愛河源頭，也是愛河水患整治最後一哩路，市府歷經30多年努力，規畫改善周邊環境，最後一段730公尺過去因河道明渠狹窄，及八德中路箱涵排水齊聚，形成水患瓶頸段，市府投入2.48億元經費整治，設置草潭埤滯洪池，也興建草潭埤活動中心，將分別在下月底、113年底完工。

愛河被視為高雄的城市之河，林欽榮表示，高雄市長陳其邁希望能藉由整體水岸環境營造，實現「還河於民」目標，草潭埤滯洪池保留既有林地原生種喬木70%以上，並增設景觀生態池，整體綠覆率逾80%，另外在北屋及九番埤，分別設置2座水質淨化場，可供應乾淨水源每天達1萬5000噸。

林欽榮表示，草潭埤滯洪池工程有保存原埤塘生態環境，池中有座景觀小島，地方人士形容為「蓬萊仙島」，添增幾分趣味。