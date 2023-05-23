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藍軍左楠初選民調最後一夜3姝激戰喊搶救 催票電話擾民她無辜挨罵

聯合報／ 記者王慧瑛徐白櫻／高雄即時報導
陳麗珍基層組織扎實，她站街頭拜票衝刺立委初選選情。圖／陳麗珍團隊提供
陳麗珍基層組織扎實，她站街頭拜票衝刺立委初選選情。圖／陳麗珍團隊提供

國民黨高雄市議員左楠選區初選今晚是電話民調最後一夜，市議員陳玫娟、李眉蓁、陳麗珍3姝激戰，決戰時刻，各自找隊友幫忙錄影片、電話催票，同屬左楠選區的市議員白喬茵有幫3人分別錄音助攻，拉票電話吵到民眾睡午覺，今天辦公室抗議電話一通接一通，白喬茵無奈地說，拜票電話不是他們服務處撥出的，希望大家別誤解。

國民黨高雄市第3（左營、楠梓）選區立委提名作業，採取徵召制，以內部參考民調決定人選。23日是民調最後一天，六連霸市議員陳玫娟展現企圖心，邀資深媒體人趙少康、立委陳玉珍等人發聲拉票，台北市前議員羅智強、台北市議員徐巧芯也加入催票陣容。陳玫娟說，此次左楠初選非常激烈，感謝好同事、好戰友陪她奮戰到底，她有信心通過初選，在決賽時為藍軍光復左楠區。

李眉蓁也找來媒體人羅友志、台北市前議員羅智強幫忙錄影片推薦，李眉蓁也強打2020年代表藍軍投入高雄市長補選的影片，與高雄市前市長韓國瑜等人同框，李眉蓁提到「她不怕粉身碎骨，只怕壯志未酬」，強調「我想贏，想為左楠贏，想為國民黨贏，也想為自己、為女兒贏一次。」李眉蓁也打出搶救牌，她說「最後一晚！別讓勇敢的李眉蓁意外受傷」。

陳麗珍也有邀市議員白喬茵等人幫忙催票，主打「當基層的靠山」，她說，許多服務案件要中央單位來處理，往往只能轉介，為了直接與中央溝通，爭取地方建設和福利，她希望能進軍國會，加大解決問題能量。

高雄市左楠選區民調結果預計明天出爐，藍軍即將確認人選，民進黨人選還沒掀牌，目前以隸屬新潮流系統的民進黨議員李柏毅呼聲較高。

高雄市議員陳玫娟已是六連霸議員，想更上一層樓投入立委選戰。圖／陳玫娟團隊提供
高雄市議員陳玫娟已是六連霸議員，想更上一層樓投入立委選戰。圖／陳玫娟團隊提供
高雄市議員李眉蓁曾投入2020年高雄市長補選，有一定知名度。圖／李眉蓁團隊提供
高雄市議員李眉蓁曾投入2020年高雄市長補選，有一定知名度。圖／李眉蓁團隊提供

議員 李眉蓁

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