高雄花雨特報！中山三路文化中心等處阿勃勒飄逸黃金雨
高雄花雨特報！夏季是阿勃勒盛開的時節，微風輕拂便下黃金花瓣雨，地上織起一片花毯。高雄市中山三路、光華路、和平路、文化中心、和平一路、廣州一街、九如四路、南京路、岡山公園等地，都可見阿勃勒燦爛開花中，吸引民眾搶拍。
高雄市工務局表示，阿勒勃屬蘇木科的落葉性大喬木，生長迅速，樹身可長10至20公尺高，原產印度南部及鄰近的東南亞，17世紀時引進台灣，一般作為景觀樹或行道樹之用。花期約為5至7月，盛開時一串串如風鈴般的下垂總狀花序，滿樹的金黃美不勝收，花瓣在凋謝前會轉為淡黃色或白色，可賞見落地黃花編織而成的阿勃勒花毯。
養工處指出，由外地引進的阿勃勒，還有像是波斯皂莢、臘腸樹、豬腸豆、南蠻皂莢等取自產地或外型的別名，也有象徵其盛開意象的英名「Golden Shower Tree」，花開時成串簇擁的阿勃勒已在多處下起「黃金雨」。
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