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澎縣議長辭職案明審議 若通過將是澎縣自治史第一人

聯合報／ 記者蔡容喬王昭月／澎湖即時報導
澎縣議長劉陳昭玲（前排左）捲入司法風暴，在看守所表態請辭，明天辭職案將在議會優先審議。本報資料照
澎縣議長劉陳昭玲（前排左）捲入司法風暴，在看守所表態請辭，明天辭職案將在議會優先審議。本報資料照

澎湖縣議長劉陳昭玲捲入涉貪風 ，今年3月與議會機要祕書陳淑美遭羈押，5月8日再延押2個月，她在看守所寄出議長辭職信，但希望保留議員資格，澎湖縣議會預訂在明天縣長陳光復進行施政報告前，交大會討論，若通過，將創下澎湖地方自治史上首位辭職議長紀錄。

第20屆澎湖縣議會第1次定期大會今日開議，程序委員會決議明日縣長陳光復施政報告前，討論議長劉陳昭玲辭職案。部分議員認為劉陳在押禁見，不得對外通信通話，無法判辭職信真偽，主張交保出後聽取劉陳說明再討論她辭掉議長一案，但劉陳夫婿證實確實是議長的親筆信，經過檢察官、法官同意後，由律師代為攜出交付議會。

劉陳昭玲去年連任議長，6連霸紀錄創台灣自治史新猶，但卻意外捲入人事關說等涉貪暴，遭羈押至今。明天她辭卸議長一案優先排入議程，依「澎湖縣議會組織自治條例」相關規定，如通過辭職，向內政部備查之日起30天內需召開臨時會補選。陳劉陳昭玲外，國民黨澎縣議員歐中慨及張再興，也都涉入司法案件，讓國民黨縣議會黨團元氣大傷。

澎湖縣 議員 陳光復

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