新埤復育「雷公屁」 遊客聞臭來

台灣原生種疣柄魔芋因梅雨季開花時會散發腐臭味，俗稱「雷公屁」，早年各地都可見，卻因臭的特性遭嫌惡而陸續被鏟除，成為瀕危植物。

屏東縣新埤鄉建功村4年前啟動復育，在屏東林管處支持下，已復育500多棵，最近花季吸引「聞臭而來」的學者和遊客，成為社區生態旅遊亮點。扮演復育推手的建功村長孔德成說，傳達瀕危植物復育理念是重要一課。

「開花時實在很臭！」孔德成說，疣柄魔芋屬於天南星科，葉柄上有粗糙、顏色暗沉疣狀物，花朵直徑可達30至40公分，也是全台最大花朵，4至5月梅雨季是開花季，花色美麗，因會散發陣陣惡臭味，吸引蒼蠅前來傳授花粉，又稱「雷公屁」。早年野外常見，因顏色暗沉且在花季飄出臭味，遭人鏟除，在野外罕見，已是瀕危的珍貴稀有物種。

「這麼神奇的植物，不能讓它消失！」他說，小時候在新埤鄉野外常見，近年已罕見，年前他和社區理事長謝秋郎啟動復育計畫，在自家檳榔園種植300棵，也與村民在親水公園規畫復育區種植200多棵，新埤數位機會中心記錄復育和生長過程，盼喚起重視。

新埤鄉建功村復育疣柄魔芋有成，也納入春季社區遊程，帶動遊客走讀客庄文化，孔德成說，今年花季不僅有學者來訪，來聞臭的遊客團絡繹不絕，有人怕臭戴著口罩，其實，白天因花朵閉合聞不到臭味，傍晚開花才聞得到，但還不至於臭到受不了，目前花季已近尾聲。