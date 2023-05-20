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農民曆未登載「宜嫁娶」 屏縣520新人登記數量銳減

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣新人選擇「520」特殊日登記結婚，手拿1米高「囍」字溫馨合影。記者張已亷／攝影
屏東縣新人選擇「520」特殊日登記結婚，手拿1米高「囍」字溫馨合影。記者張已亷／攝影

今天全台各地新人衝著5月20日諧音「我愛你」，湧入戶政事務所登記結婚屏東縣民政處統計今年總計85對（同婚1對），相較去年259對（同婚7對）少了近2倍；民政處指出，疫情解封，登記人數卻銳減，可能因今年520逢周六休假日，另農民曆也未登載「宜嫁娶」，多少影響民眾意願，但今仍有不少新人為愛前來登記，戶政氣氛依舊溫馨熱鬧。

為給人生大事留下美好回憶，各個新人心中都有嚮往的結婚紀念日，今天「520」特殊日受不少人青睞，屏東縣各鄉鎮市戶政事務所總動員，準備溫馨背景、可愛手舉牌、捧花等給新人留影，並致贈禮品。

屏東市戶政事務所主任許開榮表示，去年同日公所有逾80對新人登記，今年雖只有28對，但公所還是添購新的手拿版，其中1組1米高左右的「囍」字備受寵愛，民眾也精心打扮，穿著小禮服、西裝前來登記，人員協助拍攝過程也嘗試不同角度，「服務讓民眾有感、有溫度，大家拿到照片都很開心，滿載而歸」。

一對屏東在地新人今上午到屏東市戶政登記，林先生和邱小姐原在屏東認識5、6年，後來2人北上工作熟識後交往，經過1年決定結婚，邱小姐身懷六甲，預計今年6月生產，她說，5月好日子就是母親節跟今天，由先生決定今天登記，怕人多還提早預約，戶政人員現場準備的拍攝道具多樣很用心，「乾燥花很漂亮」，訪談過程，她也逗趣地和肚裡孩子說，「可以安心出來囉。」

屏東縣新人選擇「520」特殊日登記結婚，手拿1米高「囍」字溫馨合影。記者張已亷／攝影
屏東縣新人選擇「520」特殊日登記結婚，手拿1米高「囍」字溫馨合影。記者張已亷／攝影
屏東縣新人選擇「520」特殊日登記結婚，與可愛手拿版溫馨合影。記者張已亷／攝影
屏東縣新人選擇「520」特殊日登記結婚，與可愛手拿版溫馨合影。記者張已亷／攝影

屏東縣 新人 結婚

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