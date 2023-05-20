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520陳其邁當1日戶籍員 叮嚀新郎：夫妻吵架，你永遠都是錯的

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
陳其邁扮演1日戶籍員，協助新人辦理結婚登記，親手將換發的身分證交給新人。記者王勇超／攝影
陳其邁扮演1日戶籍員，協助新人辦理結婚登記，親手將換發的身分證交給新人。記者王勇超／攝影

高雄市長陳其邁今天上午到左營戶政事務所視察結婚背板，還扮演一日戶籍員，協助新人辦理結婚登記，還叮嚀1名來登記的男子，「夫妻吵架，你永遠都是錯的！」現場一陣笑聲。

陳其邁說，高雄全面補助孕婦產檢交通補助，還有生育補助、托育補助，希望能減輕年輕人的負擔，共同解決少子化的問題。

陳其邁今天上午到左營戶政所，視察結婚背板，並贈送結婚禮給今天來登記結婚的新人。陳其邁說，今天是520「我愛你」，所以很多的新人都特別挑在這一天來辦理結婚登記，市政府在去年台灣設計節，配合青年局跟民政局的巧思，在戶政事務所或公所設立結婚背板，希望讓年輕的夫婦在結婚的時候留下深刻的印象。

陳其邁今天特別走進戶政所櫃檯，扮演一日戶籍員，協助新人辦理結婚登記，親手將換發的身分證交給新人，祝福他們「幸福美滿，長長久久！」

陳其邁也擔任闖關遊戲的關主，出題測驗新人夫妻的默契。陳其邁問林姓夫妻「上次吵架是什麼時候？」並要求新人轉身背對背、在白板寫下答案，不料林男寫「2年前」、林妻寫「NO」，林男急得說「記錯了！」陳其邁對林男說「這樣就對了，夫妻吵架，你永遠都是錯的！」

陳其邁說，高雄市提供孕婦產檢交通補助約5000元，生育補助333，每胎都3萬元，假如是低收或者是中低收，還有坐月子服務、托育補助，再加上準公托的加碼補助，還有0到2歲的托育補助，希望能夠增加更多的補助，減輕年輕人的負擔，讓新人早生貴子，來共同解決少子化的問題。

陳其邁與到左營戶政所辦理結婚登記的新人合影留念。記者王勇超／攝影
陳其邁與到左營戶政所辦理結婚登記的新人合影留念。記者王勇超／攝影
陳其邁出題測驗新人夫妻的默契，還叮嚀新郎，夫妻吵架「你永遠都是錯的！」記者王勇超／攝影
陳其邁出題測驗新人夫妻的默契，還叮嚀新郎，夫妻吵架「你永遠都是錯的！」記者王勇超／攝影
左營戶政所設立充滿創意、喜氣的結婚背板，吸引新人夫妻前來辦理結婚登記。記者王勇超／攝影
左營戶政所設立充滿創意、喜氣的結婚背板，吸引新人夫妻前來辦理結婚登記。記者王勇超／攝影

結婚 陳其邁 新人

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