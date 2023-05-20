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高雄絕美結婚背板躍打卡熱點 青年設計重繹公部門美

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
青年設計師TAKO BOOM改造後，岡山「愛情羊肉爐」的復古風格背板大受好評。圖／夢境工作室提供
青年設計師TAKO BOOM改造後，岡山「愛情羊肉爐」的復古風格背板大受好評。圖／夢境工作室提供

高雄市青年局去年邀青年設計師打造全台最美戶政結婚背板，每月平均吸引千對新人至此20處戶所登記，還有許多外地新人跨縣市到高雄結婚，旗津、鹽埕登記人數甚至成長3倍之多。改造計畫引起全國關注，還有外縣市議員以高雄為範本要求提升公部門美學，台南市府已邀請本計畫設計師進行戶政背板改造。

青年局樂見計畫成功讓青年設計力實踐就業價值，也歡迎大家與背板合影，到高雄來趟輕旅行。局長張以理表示，受疫情影響，近來新人結婚可以簡化儀式，但在結婚登記這一必要程序上愈來愈重視，青年局由此發想，才有這次優化市政美學的戶政結婚背板改造計畫。感謝民政局鼎力支持，讓青年設計師恣意揮灑，以自身視角轉譯對婚姻的見解並融合地方獨有色彩，讓美的感受與設計概念不拘於圖面的呈現，而是走入地方以及常民生活之中，為新人的重要時刻加入設計美感元素及濃厚儀式感。

背板改造案一推出便造成熱烈回響，像岡山「愛情羊肉爐」、旗山「旗香冰菓室」、旗津「海灘逐浪奔愛」、鹽埕「人生的下一場戲」等結合地方特色的設計主題，都深受準新人喜愛。高雄111年8月開放20處戶所結婚背板以來，平均每月吸引超過千對新人前往登記結婚，其中更有新人跨縣市到高雄登記，旗津區、鹽埕區去111年1至8月登記人數各僅約80件，背板推出8個月來暴增到約300件，成長3倍之多。

鼓山戶政事務所鹽埕辦公處主任王秋貴表示，自從改造結婚背板後，有許多新人認為背板很美，特別從外地來此登記，也會安排旅遊計畫，到愛河、駁二這些充滿浪漫氛圍的景點度過美好假期。

台南市有4處結婚背板改造即是參與本案計畫的新銳設計師協助規畫。青年局表示，透過本案的成功，期望媒合建立高雄在地新銳設計師與地方機關的合作關係，打造青年設計師發揮專才的舞台。

旗山「旗香冰菓室」再現老派浪漫約會勝地冰菓室，深受年輕人喜愛。圖／高雄市青年局提供
旗山「旗香冰菓室」再現老派浪漫約會勝地冰菓室，深受年輕人喜愛。圖／高雄市青年局提供
旗津區的戶政背板以「海灘逐浪奔愛，為愛走天涯」為主題改造後，登記結婚人數增加3倍。圖／高雄市青年局提供
旗津區的戶政背板以「海灘逐浪奔愛，為愛走天涯」為主題改造後，登記結婚人數增加3倍。圖／高雄市青年局提供

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