提升海洋汙染處理能力 台電金門塔山電廠辦防汙演練

台電塔山發電廠今天辦理一場海洋環境汙染事件緊急應變演練，模擬重油油料溢入金烈水域，各相關單位的緊急應變措施，因為天公不作美、大雨攪局，包括電廠人員、海洋委員會海洋保育署、第九海巡隊、環保局等近60多人冒雨演練，相當辛苦，盼能提升海洋油汙染事件處理能力。

塔山發電廠為提升環境污染緊急應變能力，今天上午10點多在塔山發電廠棧橋碼頭，舉辦海洋油汙染緊急應變演練，包括海洋委員會海洋保育署、第九海巡隊、第九海岸隊、港務警察、消防隊及環保局等單位，都到場參與，演習一開始，雨勢就增大，但參與人員還是很盡職的完成演練。

此次演習模擬台灣燃油股份有限公司所屬之同曄七號，泊靠於台電塔山發電廠輸油棧橋碼頭，在塔山發電廠油品接收區進行油品輸送作業時，因卸油管路破損，經塔山發電廠收油人員發現後，立即通知大副停止輸油並關閉管閥，唯殘存於船上卸貨管路之燃料油仍由破損處溢出，造成約1公秉油料溢入同曄七號甲板及內舷側海域。

塔山發電廠依「台灣電力公司離島各電廠從事油輸送作業海洋油污染緊急應變計畫」規定，成立緊急應變小組並通報各應變單位，並佈放攔油索、汲油器防止油污擴散，配合岸際殘油清理及善後處理，控制海洋污染，塔山發電廠應變中心亦出動海洋污染應變小艇及可攜式沖洗汲油除污機實際演練。

塔山發電廠副廠長顏木群表示， 本次演練目的主要在於訓練應變人員熟悉各種應變器材使用方法與使用時機，及提升應變人員對海洋油污染事件之處理能力。