透天厝改建遮恆春古城挨罰30萬 屋主未繳遭扣存款

屏東縣恆春鎮一棟透天厝改建，因遮住國定古蹟恆春古城，被依文化資產保存法裁罰30萬元。屋主未繳遭移送行政執行署屏東分署執行，透過扣押銀行存款追回應繳罰鍰。

行政執行署屏東分署今天新聞稿表示，恆春鎮這棟透天厝屋主改建房子，被民眾檢舉違建。由於房子緊鄰國定古蹟恆春古城，翻修後的透天厝牆面距離古蹟牆體外緣僅約2.2公尺，幾乎緊貼著古城牆體，除阻塞觀覽通道外，日後古蹟維護空間亦相當狹窄有限，且房子翻修後屋頂已高於城牆馬道0.45公尺。

經文化部3度發函通知屋主應改善卻遲未改善，召開古蹟審議會，認為屋主舊屋翻修有遮蓋古蹟外貌及阻塞古蹟觀覽通道，依文化資產保存法裁罰30萬元，屋主未繳納罰單，今年3月移送行政執行署屏東分署執行。

屏東分署受理後，發現屋主已將透天厝過戶他人，但名下尚有其他不動產與存款，立即查封其3筆土地並扣押7家銀行存款，其中1家銀行回報有足額扣押。

屏東分署表示，歷史古蹟維護與保存是全民資產，恆春古城自1875年興建迄今已有逾百年歷史，為國定古蹟，也是全台現存最為完整的古城；此案是分署成立22年以來，受理的第1件文化資產保存法案件，希望也是最後1件。

依文化資產保存法第34條及第106條規定，營建工程不得破壞古蹟，亦不得遮蓋其外貌或阻塞觀覽通道，違者可裁罰新台幣30萬元以上、200萬元以下罰鍰。