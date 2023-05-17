屏東敬老卡高達83%未用過 議員梁育慈要求擴大使用範圍

民進黨屏東縣議員梁育慈今天在議會質詢社會處指出，屏東縣高齡化人口比率（65歲以上）逐年攀升，縣府出於善意設置敬老卡，但申辦敬老卡竟設排富條款，卡片只能用來搭縣內公車，使用率更是低落，去年有5萬多人申請敬老卡，竟有近83%卡片完全沒用過，質疑「社福政策根本做半套」，應立即取消排富條款，並擴大使用範圍。縣府社會處長劉美淑表示，會就提高敬老卡使用率等檢討與調整。

梁育慈說，近年來全台各縣市紛紛推出敬老卡，可以使用的範圍相當多元，除常見的交通優待，還可以使用運動場館，還有候選人提出折抵電影院、運動賽事或藝文活動門票等多功能用途做為政見，顯見敬老卡已是社福推廣的關鍵。

她說，敬老卡已是各縣市普遍性的社福政策，全台只有屏東申辦敬老卡設有排富條款，十分不合理，應要取消排富，且屏東的敬老卡點數僅能使用於搭乘縣內公車路段，用途太過侷限。

她進一步提出數據指出，若以111年敬老卡申請張數5萬9516張來看，其中4萬9301張卡片從未使用，比率高達83%，「卡片使用率極低，政策形同做半套！」

梁育慈要求社會處除取消排富提升申辦率外，更要擴增敬老卡的使用範圍，最直接的就是用在大眾交通運輸工具，應該要開放YouBike、台鐵等使用，也要開放用於各鄉鎮市運動中心的游泳池、健身房，藉以增加長輩的身心健康，鼓勵長輩走出戶外，一舉數得。