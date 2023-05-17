國際反恐同日 20團體籲高市議會成立性平委員會

每年5月17日是國際不再恐同日，20個團體今天在高市議會前呼籲部分議員不應有歧視同性戀言論，也希望議會設性平委員會，建立議會性平教育、性平事件處理機制等。

每年5月17日是國際不再恐懼同性戀、跨性別與雙性戀日，共計20個高雄市性平、家長、學生團體上午於高雄市議會門口聯合舉辦記者會，要求高雄市議會應比照立法院、台南市議會設置成立「性別平等委員會」，建立議會性平教育、性平事件處理機制與監督高雄性平政策等任務，打造高雄市性別友善都市形象。

團體聯合代表，台灣同志諮詢熱線協會南部辦公室社工主任陳威竣表示，有高市議員日前質詢高雄市民政局長閻青智時，質問局長是否有結婚生子，並將少子化錯誤歸因於同性伴侶結婚，甚至說出「同性結婚的1300多對，一年都幾百對，這會有多恐怖」等涉及歧視同性戀言論。

台灣同志家庭權益促進會常務理事陳子良表示，自己作為同志爸爸，與前夫共同養育一名近20歲孩子。一個人想養孩子的渴望與性傾向無關，許多同志想養孩子，卻受到經濟能力、收養制度、人工生殖法與歧視等社會結構與制度影響。目前已有諸多研究證實在同志家庭裡長大的孩子，在各方面表現並不亞於異性戀家庭的孩子，甚至在性別平等或社會議題上具備更多的認識。

此外，今天還有包括張博洋、黃捷、簡煥宗、鄭孟洳、邱俊憲等5名高雄市議員現身聲援，期待其他議員受到啟發，成為性別友善議員。過去關於性平小組提案屢遭反對，因此，議員們也要求議會應成立性別平等委員會，營造議會內部性別友善環境，打造台灣社會對於多元性別群體的友善氛圍。