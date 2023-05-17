台22線學生車禍多 議員：應闢學園專車

高雄捷運紫線預計串聯高雄7大學園，仍在討論階段，議員質詢指台22線近3年車禍案學生占66％，呼籲在捷運成形前闢學園專線公車，提升交通安全；交通局長張淑娟回應，曾推動學園線公車，但運量不足，將評估7路公車延伸各校園可行性。

捷運紫線預計串起高雄大學、高科大楠梓校園、高科大第一校區、義守大醫學院、樹德科大、高科大燕巢校區、高師大燕巢校區共7個學園。捷運還沒到位，學生通勤多仰賴機車，增添行車風險。

李雅芬說，台22線是串聯7大學園主要道路，近3年有663件車禍，其中學生441件、占66％，紫線啟動前，要有學園專線公車，減少騎車上學機會。

張淑娟回應，高科大有4個校區，目前有7路公車串聯原海科大到原第一科大校園、都會公園，樹德科大校園也有付費接駁車，高雄大學曾開過學園線，但運量不足。聽完交通局回覆，李雅芬拉高分貝不滿地說，每個孩子都是父母心中的寶，不要連評估都沒評估就說以前做過，要求交通局邀各校校長坐下來討論，思考如何解決問題。

高雄楠梓區清豐里長戴佑東說，台22線鄰近燕巢、楠梓交流道路段，重車多車速快，險象環生。高科大李姓大三生指出，駕駛搶快是肇事主因，學府路周邊工程多，砂石車頻仍，增加行車風險。樹德科大王姓大三生提到，校門前有機車專用道，騎往義大方向後段，沒有明顯的機車專用道，只能提高警覺。

樹德科大學務長顏世慧指出，為保障師生通勤安全，鼓勵多使用大眾交通工具，2015年起開放讓公車駛入校園。顏也說，大一生剛拿到駕照，行車應變能力不足，加上對新環境陌生，易發生交通事故，呼籲家長別在大一就買機車給孩子。