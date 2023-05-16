澎湖望安瓦斯運送招標完成 每星期載運一次

澎湖望安離島瓦斯運送，需從馬公本島船運，因航港局要求載運瓦斯要人貨分離，望安公所12日完成招標，由「光正輪」得標，未來每星期載運一次，解決島上瓦斯供應。

澎湖望安鄉長許賢德接受中央社訪問表示，望安離島的瓦斯運送，原本都由航行馬公與望安間的「光正輪」客貨輪來載運，但在今年3月間，航港局基於海上交通安全，規定客貨輪只要有載客，就不准載運瓦斯，因此光正輪不再載運瓦斯，引發望安島居民沒有瓦斯可用的窘境，大量的空瓦斯桶置放在碼頭上。

許賢德向澎湖縣政府協調以緊急事故處理，補助公所新台幣147萬元租用貨輪，以10天一趟方式運送，同時進行望安離島瓦斯的運送招標，但第一次招標時，2家業者因文件不足而廢標，12日再進行招標順利完成，今天得標的廠商與在地業者等開會決議，未來每星期四載運一次，以解決島上瓦斯的供應問題。

許賢德指出，望安離島在夏天的瓦斯使用量比冬天較少，未來每星期的運送瓦斯約在120至140桶，至於冬天可能要達到150桶，而載送一趟的運費約2萬6000元。他也強調，絕對不會有「斷氣」危機。