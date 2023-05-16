屏東抗旱鑿井已撤11口 周春米：確保鄉親用水優先

水利署南區水資源局在屏東鑿井引發爭議，屏東縣長周春米今天赴縣議會專題報告指出，原在里港地區鑿14口水井現已撤除11口，無對外供水，確保鄉親用水優先。

因應南部地區30年來降雨最少旱象，行政院核定「2023年穩定南部供水抗旱計畫」，高屏溪沿岸增鑿50口水井，其中有28口就在屏東縣境內，分別在高屏溪畔14口、荖濃溪畔14口。由於荖濃溪畔鄰近里港鄉，地方居民擔心影響用水，且南水局也未與地方溝通，3月曾有居民到施工現場抗議。

對此，屏東縣長周春米今天赴議會進行「經濟部水利署南區水資源局鑿設抗旱井引法里港民眾抗爭後續因應處理」專題報告中指出，里港地區14口水井現已撤除11口，均無送水到高雄。

周春米指出，為化解里港鄉親疑慮，經中央與地方協商決議停工14口井，後續不再增鑿，現已撤除11口，皆無輸送高雄；高屏地區用水以河川表面水為主，近日鋒面帶來降雨，高屏溪流量從提升，暫緩燃眉之急。周春米強調，確保屏東鄉親用水優先，也確保民眾民生及農民的農業用水。