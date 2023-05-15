屏東市淨水場設立逾百年 地方籲對外開放成立水資源博物館

屏東市淨水場設場逾百年，地方希望將場內倒塌的辦公廳及2座氣瀑塔、慢濾池集水井等蓄水設備列為文化資產，對外開放活化利用，成立水資源博物館，但自來水公司以用水安全為由，不贊成開放民眾任意進出，立委鍾佳濱今天邀集相關單位現勘，決議將以導覽方式對外開放，水公司整建辦公廳舍同時需維護文化資產。

屏東淨水場於1913年創立，1916年完工隸屬高雄州阿猴區役場，20年後建置屏東市地標高架水塔及氣曝池沿用至今。地方文化工作者趙文俊、豐源里長丁國庭皆建議對外開放淨水場，培訓導覽志工提供環境及水資源教育。

屏科大名譽教授丁澈士指出，屏東淨水場具歷史意義及科學價值，展現日治時期水利技術，建議將集水井、氣曝池等設備及事務所、宿舍旁的涼亭等列為文化資產進行修復，並建立高屏第1座水博物館。

自來水公司屏東區管理處長樂育麟指出，目前該場每日出水量約6萬公噸，供應市內約8成區域用水量，為民生用水主要淨水場及水源，且為顧及水質、場內設備、藥品安全，建議維持事前預約由專人陪同參觀，另辦公廳新建工程將現地保留具文資價值建物。