全國最大里自辦母親節表揚 母女同台受獎傳佳話

高雄左營區福山里是全國最大里，人口多達4萬5千人，里內自辦母親節表揚，表揚軍公教型、家庭型、力爭上游型、慈愛媽媽型、新住民媽媽等5大類，共有32名模範媽媽受獎。軍公教型獲獎者中，82歲柯蔣阿奈、60歲柯慧娟母女同台領獎，傳為佳話。

福山里里長葉德龍說，因里民眾多，今年5月10日起市府民政局將福山里從75鄰調整至80鄰，新增5鄰。福山里人口多，值得歌頌的媽媽故事也不少，福山里去年首次舉辦母親節表揚，今年是第2年舉行，熱度比去年更高。

高雄市左營區福山里左營福山社區發展協會、慈福宮主辦的「112年第2屆模範母親表揚大會」，今天下午在福山特色公園舉行頒獎典禮，表揚軍公教型、家庭型、力爭上游型、慈愛媽媽型、新住民媽媽等5大類、32名模範媽媽，每個媽媽都有讓人感動的故事。

今年評審群包括豐收教會牧師蔡宗勳、福山國小校長王國村、福山國中校長姜正明、文府國小校長李美金、文府國中校長林季玲、新莊高中校長陳良傑、德和長老教會牧師力宗暐等人。

審核結果，軍公教型獲獎者有柯蔣阿奈、林美琪、謝美華、柯慧娟、黃素娥、荊阮鷺江、孫淑美。家庭型獲獎者有吳淑苓、石春凰、林月耐、歐明美、許楊寶珠、邱彩琴、陳映青、莊鐘玉燕、黃凌金治、劉李麗雲。

力爭上游型獲獎者有江宥珊、賴黃秀妹、潘林寶珠、游燕鳳、簡菊香、張美雲、洪歐春玉、陳雅婷。慈愛媽媽型獲獎者有涂華玲、林昭伶、郭懿真、張秀珠、江麗玲、馮月英。新住民媽媽獲獎者是文黎。

頒獎典禮相當溫馨、盛大，市議員陳玫娟、白喬茵、陳麗珍、李眉蓁、李雅芬及區長胡俊雄等人都出席。

75歲簡菊香獨力扶養2名女兒成長，扛起照顧家庭的責任及生計，一路走來無怨無悔，展現為母則強一面。