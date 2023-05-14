乾旱苦！高雄山區農作無水澆灌 族人：民生用水都不夠用

青山綠水，應是原鄉最和諧的景色，但南部適逢乾旱時期，位處高山偏遠地區的原民部落，同樣面臨嚴峻的缺水困境，尤其，部分地區尚無台灣自來水公司供應乾淨水源，仍使用山泉水、地下水或井水，做為飲用水來源，水質堪慮外，務農族人無奈地說，就連家戶民生用水都不夠了，甭提灌溉耕作。

「水是基本需求，也是部落和諧的源頭，即便是六都中的原鄉，民生建設仍舊不足。」林姓族人無奈指出，他所居住的高雄茂林萬山里，打開家戶的水龍頭，仍無乾淨消毒過的自來水。

以高雄萬山里來說，民生與灌溉用水，都靠簡易自來水系統自抽水站汲取山泉水源，萬山里長蔡正男表示，淨化系統功能不良，水量大時，甚至混雜泥沙，讓居民不敢使用，如今乾旱水少，難免出現搶水爭端。

據悉，光一個原鄉桃源區就占1/3高雄總面積，台水人員須克服地域高遠，裝設管線工程不易且經費龐大，加上山區戶數不多，若就成本考量，並不划算。

「今年連民生用水都很缺乏！」那瑪夏區長孔賢傑指出，這應是八八風災以來最嚴峻的缺水窘境，月前區公所才出動水車載水至高山深處，一一補足山稜線家戶的水塔蓄水量，孔提到，好在梅雨季終於來了，近期山區落下第一道雨，紓緩居民無水可用的困境。

今年高雄已逾6百多日沒下大雨，超越前年百年大旱的442天，由於，山區非農灌區，孔賢傑指出，這3年來向農水署申請農灌系統，直到今年終於獲准，800萬預算將以坑溝集水方式，優先協助位居高山稜線水源取得困難的居民。

孔賢傑指出，族人雖有傳統智慧，懂得哪些區域可自山壁取水，但在水源缺乏之際，仍需開源節流並提高取水效率，以便度過冬天至梅雨季這段期間乾涸的枯水期。

目前高雄偏鄉田寮、六龜、甲仙以及那瑪夏（南沙魯里、瑪雅里、達卡努瓦里一村，瑪星哈蘭、青山部落）、桃源（寶山里、高中里、桃源里、勤和里、復興里、拉芙蘭里、梅山里、梅山口）、茂林（萬山里）等原住民族地區，設置有簡易自來水系統。

由於，正值南部嚴峻旱荒，愈多山區居民盼能享有穩定自來水供應，高市府經發局指出，近5年中央核定高雄市自來水延管工程共計近60案，總經費逾4.2億元，受益戶數超過1600戶。

經發局說明，為改善原住民族地區簡易自來水設施，提升簡易自來水之水質及穩定供水。高雄市府針對新設簡水系統或簡水系統翻新重建補助所需經費，但並非常態性每年均可申請補助。

據悉，茂林區多納里、茂林里已有台水公司提供，區長駱韋志表示，正在草擬計畫向農水署申請灌溉用水管線設置，而全區僅剩萬山里沒有自來水供應，且自從2009年八八風災後，該區自接山泉的簡易自來水設施損毀，民生用水與灌溉用水開始混雜使用。

經發局指出，台水公司曾實地勘查萬山里周邊水文，但查無適合水源可供使用，高市府雖爭取到水利署核撥728萬改善萬山簡水工程，並汰換老舊簡水管線，不過，不僅有里民質疑廠商施工品質不佳，就連里長蔡正男都認為，水質並未獲得改善。

蔡正男指出，由於簡水設施抽水站的用電量大，萬山里已代墊公所支付抽水電費逾20萬元，因目前水量不足，山區居民仍需另覓水源，在抽水、淨水、蓄水等設備管理上，仍多有問題，此外，山區雖有簡易自來水管理委員會，但有成員反映，政府施作簡水改善工程卻沒有單位主動知會，讓簡水會形同虛設，無從監督發揮效力。

而青梅、金煌芒果、愛玉，全台主要產區就在高雄桃源，該區務農族人多，面對今年乾旱危機，同樣滿肚苦水。區長杜司偉指出，桃源區的土壤保水性不佳，過去仍能種植全台最豐碩的產量，但近年來因缺水大量減產，都得向農委會申請天災農損補助，但不少族人是在高山林地種植果園，因林地只能作造林使用，果農根本無法申請補助，生計陷入困難。

「族人希望能有台水公司提供穩定水源。」杜司偉指出，桃源區尤以拉芙蘭缺水問題最為嚴重，最近水源在5公里遠，附近水源全枯乾，暫時以抽水站抽取荖濃溪水源，但有時荖濃溪水相當湍急，抽出來的水相當混濁，恐損害抽水馬達，並非長遠之計，此外，沒有淨化系統，水質堪慮。

林姓族人語重心長的表示「如果山區連用水都出現困難，如何來鼓勵青年返鄉投入部落發展。」水是民生基本需求，林提到，山區目前務農人口減少，若發展觀光產業，缺水問題不解決，同樣會嚴重影響旅遊經濟。