快訊

悲傷母親節逢3歲女童頭七 「行人安全快閃」台南逾百人響應：不要撞我

YouTuber劉芒人設翻車！慣性遲到、消失拉肚子1個月7大罪狀 290字道歉文再被轟

台灣黑道為何流行「斷手掌剁腳筋」？手段殘暴更勝用槍

高雄布農族射耳祭因疫停辦2年 桃源區復辦族人熱情參與

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
布農族射耳祭活動。圖／高市府原民會提供
布農族射耳祭活動。圖／高市府原民會提供

高雄市桃源區高中社區主要人口為布農族人，上周五起一連兩天，社區發展協會在興中國小舉辦文化祭儀-射耳祭，前天舉辦傳統技能及樂活趣味競賽，昨天則是舉辦射耳祭傳統祭儀，活動在族人熱情參下，凝聚部落氏族向心力，將布農文化傳承下去。

射耳祭，是布農族人一年之中最盛大的祭典，除了祈求部落族人在農耕、狩獵都能豐收滿載而歸外，部落長者會帶領所有男性前往祭祀場，射擊獵物的耳朵，象徵將傳統狩獵的精神，延續傳承下去。

高雄桃源區布農族人前天舉辦射耳祭第一天，主要為傳統技能競賽及樂活活動。以鄰為單位組隊報名參與，傳統技能競賽分為負重接力、射箭、鋸木、彈弓射準等四項，以原住民生活中常使用之技能，做為競賽項目。

樂活活動則有龍球争霸賽、大隊接力、袋鼠跳、滚輪胎、幼幼組60M、國小組100M、創意接力賽、拔河，以趣味並活絡居民感情為主要目的，祭典開幕式由達吉亞勒青年會、興中國小附幼的幼童，及嗨杏文化健康站接連帶來活潑可愛的表演。

活動進行到射耳祭傳統祭儀部分，13上午由地方耆老帶領青年了解本地傳統獵場，學習傳統狩獵方式，並結合學校祭典學習課程，學童也共同學習祭典儀式，吟唱傳統歌謠，而下午的射耳祭傳統祭儀，透過公開展現，讓普羅大眾也能認識布農文化之美。

高中里里長胡益明表示，近兩年因疫情關係造成許多活動及祭典停辦，故趁疫情解封，辦理活動，可將布農精神文化傳承下去，及活絡社區氣氛，串連彼此的連結，凝結社區的情感。

布農族射耳祭活動。圖／高市府原民會提供
布農族射耳祭活動。圖／高市府原民會提供
布農族射耳祭活動。圖／高市府原民會提供
布農族射耳祭活動。圖／高市府原民會提供
布農族射耳祭活動。圖／高市府原民會提供
布農族射耳祭活動。圖／高市府原民會提供
布農族射耳祭活動。圖／高市府原民會提供
布農族射耳祭活動。圖／高市府原民會提供
布農族射耳祭活動。圖／高市府原民會提供
布農族射耳祭活動。圖／高市府原民會提供

射耳祭 布農族人 疫情

延伸閱讀

翻轉「行人地獄」汙名 高雄警投書：教育、交通、警察三方要到位

影／「行人安全大富翁」快閃 高雄父母抱嬰幼兒響應：終結行人地獄

高雄女力 無窮無盡

五月心花朵朵開 浪漫520來高雄約會

相關新聞

屏東3D鐵人體驗嘉年華 超輕航機同乘明天中午開放預約

2023屏東3D鐵人體驗嘉年華，5月27日到7月2日登場，結合陸海空3D體驗，場域橫跨屏東北中南，首場系列活動5月27到...

五月心花朵朵開 浪漫520來高雄約會

溫馨母親節後就是浪漫520，高雄的浪漫之河「愛河」，加上山海河港多元景色及享譽國際的美食助攻，更能留下愛的獨特記憶，高雄...

西子灣改裝車輛隆隆噪音擾人！環警聯合出擊取締處分

民眾反映西子灣地區常有改裝車輛於夜間發出巨大噪音，高雄市環保局與警察局鼓山分局合作進行不定期聯合稽查，本周末夜間執行第1...

屏東縣寵物友善空間有33處 民代服務處也加入：毛孩來聚會

打造屏東縣成為動物友善城市，縣內已有33處所響應申請，縣府單位不少局處也帶頭申請，勞青處、地政事務所等，也有議員服務處申...

單親媽兼職養3子女 獲家扶自強母親表揚

金門縣民王賢美因遭逢變故成為單親母親，在沒有任何奧援之下，獨自一人在外租陋屋，扶養3名子女，她身兼數職拚命工作養活全家，...

澎縣聲音照相取締 還居民安寧

澎湖縣正值花火節觀光旺季，夜間不時傳出改裝車呼嘯而過聲響，嚴重妨害安寧，縣長陳光復指示改善，還人民安靜，副市長林皆興召集...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦