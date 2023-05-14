高雄布農族射耳祭因疫停辦2年 桃源區復辦族人熱情參與
高雄市桃源區高中社區主要人口為布農族人，上周五起一連兩天，社區發展協會在興中國小舉辦文化祭儀-射耳祭，前天舉辦傳統技能及樂活趣味競賽，昨天則是舉辦射耳祭傳統祭儀，活動在族人熱情參下，凝聚部落氏族向心力，將布農文化傳承下去。
射耳祭，是布農族人一年之中最盛大的祭典，除了祈求部落族人在農耕、狩獵都能豐收滿載而歸外，部落長者會帶領所有男性前往祭祀場，射擊獵物的耳朵，象徵將傳統狩獵的精神，延續傳承下去。
高雄桃源區布農族人前天舉辦射耳祭第一天，主要為傳統技能競賽及樂活活動。以鄰為單位組隊報名參與，傳統技能競賽分為負重接力、射箭、鋸木、彈弓射準等四項，以原住民生活中常使用之技能，做為競賽項目。
樂活活動則有龍球争霸賽、大隊接力、袋鼠跳、滚輪胎、幼幼組60M、國小組100M、創意接力賽、拔河，以趣味並活絡居民感情為主要目的，祭典開幕式由達吉亞勒青年會、興中國小附幼的幼童，及嗨杏文化健康站接連帶來活潑可愛的表演。
活動進行到射耳祭傳統祭儀部分，13上午由地方耆老帶領青年了解本地傳統獵場，學習傳統狩獵方式，並結合學校祭典學習課程，學童也共同學習祭典儀式，吟唱傳統歌謠，而下午的射耳祭傳統祭儀，透過公開展現，讓普羅大眾也能認識布農文化之美。
高中里里長胡益明表示，近兩年因疫情關係造成許多活動及祭典停辦，故趁疫情解封，辦理活動，可將布農精神文化傳承下去，及活絡社區氣氛，串連彼此的連結，凝結社區的情感。
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