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港都重現藍寶石歌廳秀 白冰冰、李亞萍憶愛女淚滿面

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
明天適逢母親節，白冰冰演出前受訪，透露自己26年不敢過這個節日。圖／高雄流行音樂中心提供
明天適逢母親節，白冰冰演出前受訪，透露自己26年不敢過這個節日。圖／高雄流行音樂中心提供

「2023真愛秀・藍寶石大歌廳」今夜起在高雄流行音樂中心一連兩天唱響，適逢母親節前夕，白冰冰演出前受訪，淚吐26年來不敢過節；而李亞萍失去女兒余苑綺的頭一個母親節，更是止不住淚。

白冰冰今晚壓軸，演出前受訪憶起過世多年的愛女白曉燕，心痛地說自己26年來不敢過母親節，「我沒工作時，這天都躲在家裡」。

白冰冰憶起早年藍寶石的秀場生活，指是演藝生涯很重要的時光，那時她回到台灣，獨力養孩子，哪裡有秀就往哪裡去唱。女兒白曉燕離世多年，每到母親節仍會觸痛。被問到是否還夢過女兒，她說，女兒沒了就是沒了，但不免怨嘆，歹徒為何把自己和別人的家庭弄散了。

她更自曝，上個月與她相依為命的「白大哥」也走了，她現在完全是獨居老人，但好在有大家的陪伴支持。

另一個傷心的母親是資深藝人李亞萍，今晚他和丈夫余天連袂參與「真愛秀・藍寶石大歌廳」，是愛女余苑綺去年8月過世後首次復出。她也重現「來吧，雷夢娜 」經典摔倒橋段，當余天扶起她時，她卻淚流滿面，余天說，因為女兒很喜歡這首歌 。

李亞萍說，女兒余苑綺為了抗癌力做70幾次化療，5次大手術，最後還是變成天使走了，她希望在天上的女兒，母親節也快樂。

余天夫婦今晚參加「2023真愛秀・藍寶石大歌廳」演出，憶起愛女余苑綺，悲從中來。圖／高雄流行音樂中心提供
余天夫婦今晚參加「2023真愛秀・藍寶石大歌廳」演出，憶起愛女余苑綺，悲從中來。圖／高雄流行音樂中心提供

母親節 獨居老人

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