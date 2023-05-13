高雄大樹表揚18名模範母親 頒匾額力倡節「水」要感恩

高雄市大樹區公所今天上午舉辦模範母親表揚活動，區長楊明融頒發賀匾感謝區內18名模範母親，家庭和社會偉大的辛勞付出，每個家庭成員紛紛上台一同慶祝，場面十分溫馨感人，由於南部水情嚴峻，公所順道宣導節水觀念，飲水思源需感恩珍惜。

去年因疫情嚴峻，大樹區公所暫停辦理母親節表揚活動，如今疫情逐漸穩定明朗，大部分里民都認為獲選模範母親是光榮的事，希望區公所能舉辦頒獎典禮，讓全家庭共襄盛舉，大樹區公所表示，今天特別復辦表揚活動，感謝母親辛勞。

受獎的18名模範母親分別為，竹寮里-謝惠璧、九曲里-鐘陳雪玉、久堂里-金林寳、水安里-吳金菊、水寮里-陳謝秀絨、井腳里-王謝銀春、小坪里-張閃、龍目里-陳謝雪、大樹里-吳尤素珍、檨腳里-郭吳英輝、興山里-余金美、和山里-劉素珍、姑山里-莊吳秀枝、大坑里-葉淑鑾、三和里-齊世楠、溪埔里-黃鄭照蓮、興田里-楊黃珠與統嶺里-呂蘇月仙。