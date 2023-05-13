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茂管處開發精緻部落旅遊 分享高屏山麓嶄新成果

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
原民石板屋深度文化探索。圖／茂管處提供
原民石板屋深度文化探索。圖／茂管處提供

茂林國家風景區管理處推動高屏山麓部落旅遊，今年高屏分兩場次，即日起至本月28日先在屏東禮納里遊客中心辦理「高屏山麓‧森之道」潛力部落暨特色業者輔導成果展；6月15至30日則移師新威遊客中心，分享族人發展部落旅遊的嶄新成果，感受高屏山麓動人之處。

擁有豐富地質景觀、生態樣貌的茂管處，管理範圍橫跨高屏兩縣，分別為高雄市茂林區、六龜區、桃源區及屏東縣霧台鄉、三地門鄉、瑪家鄉，轄內原民族群涵蓋魯凱、排灣、布農及拉阿魯哇族等，呈現多元的原住民文化特色。

茂管處長柯建興指出，原住民文化是台灣獨特人文資源，尤其轄內多為原鄉部落，深根原鄉部落建立夥伴關係，發展「部落觀光」正是茂管處的重要推展業務之一。

茂管處指出，「高屏山麓‧森之道」成果展是轄區各部落推動觀光產業過程中積累的結晶，包含前年起導入輔導的三大潛力部落（佳暮部落、霧台部落、瑪家部落），展示族人共同參與資源盤點、產業串連，發展部落文化探索、傳統植物香氛體驗及創意烘焙等遊程元素。

此外，茂管處過往輔導過的示範部落遊程，在這次的成果展中也會一併呈現，諸如曾獲PATA金獎的舊排灣部落、童玩王國安坡部落、魯凱神話藝術村青葉部落、神山部落廚藝學校、寶山部落原生茶席、茂林部落生態遊程等，各具魅力的部落旅遊樣貌齊聚一堂。

除部落遊程輔導外，茂管處針對個別業者提供特色輔導徵選，鼓勵企劃提案，優化部落業者的店家服務或包裝設計，讓觀光產業朝更精緻的方向精進，現場展示的店家類型多元，有茶葉禮盒包裝開發、土芒果延伸產品設計、香氛及咖啡業者的品牌型塑，以及餐飲、伴手禮業者的空間改造、導覽輔助文宣創新優化等。

茂管處指出，藉由建構部落觀光產業及協助營造觀光環境，「高屏山麓部落旅遊」打造具「小眾、精緻、深度」特色品牌，全方位的觀光能量，盼能吸引青年返鄉就業，提升旅遊觀光效益，帶動部落整體平衡發展。

茂管處輔導優化高屏深度部落旅遊，展現原民廚藝新樣貌。圖／茂管處提供
茂管處輔導優化高屏深度部落旅遊，展現原民廚藝新樣貌。圖／茂管處提供
「高屏山麓‧森之道」展現部落行腳深度旅遊。圖／茂管處提供
「高屏山麓‧森之道」展現部落行腳深度旅遊。圖／茂管處提供
茂管處協助伴手禮業者包裝設計行銷。圖／茂管處提供
茂管處協助伴手禮業者包裝設計行銷。圖／茂管處提供

屏東縣 原住民 國家風景區

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