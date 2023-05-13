快訊

金鐘得主驚傳逝世 友人證實「在家中突然走了」

陸配亂入質疑「你在金門買地」 郭台銘動怒回嗆：有就退選

戴維斯與前妻爆衝突遭逮 PLG執行長陳建州說話了

友善城巿？催生3年還是無法可管 高雄議員怒毛孩被當廢棄物燒

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄燕巢設置寵物生命園區，可讓毛孩骨灰樹葬。圖／資料照，動保處提供
高雄燕巢設置寵物生命園區，可讓毛孩骨灰樹葬。圖／資料照，動保處提供

全國15歲以下人口已經跟犬貓數出現黃金交叉，數量約300萬隻。高雄多位議員為毛孩身後事催生自治條例多年，藍綠議員不滿說，外縣市已經在做，高雄卻只設寵物生命園區，毛孩還是被當廢棄物焚燒。高市動保處表示，中央即將公告管理辦法，若有不足會制定自治條例來彌補。

高雄市現有六家寵物紀念生命業，燕巢公墓設置寵物生命紀念園區，可讓飼主樹葬或撒葬毛孩骨灰。

國民黨議員陸淑美指出，她要求市府針對寵物的身後事制定管理辦法多年，市府卻一直沒有作為，自家毛孩逝世，連要去哪裡火化都不知道，最後只能跨縣市送屏東，最後才又回燕巢園區常伴家人，「高雄號稱友善城市，卻對動物這麼不友善」。

民進黨議員李柏毅2019年在議會舉辦「給毛小孩善終公聽會」，同黨議員黃秋媖2022年1月也舉辦「推動高雄市寵物生命紀念自治條例公聽會」。

李柏毅表示，犬貓數量已經比全國15歲以下人口多，3年前他就疾呼要有管理條例要去約束業者，但市府只有處理葬的問題，火化還是置之不理。飼主不知道寵物死亡可以找誰處理，寵物遺體也可能被當廢棄物焚燒，台中市已制定管理辦法，進一步規範寵物火化的排放標準，事情不能只做一半，高雄已經有現成的殯葬用地，應該要趕快研議辦法。

動保處長葉坤松說，寵物生命紀念業面臨兩大問題，中央認為不能用寵物殯葬這個說法，應該要改成寵物生命紀念業，所以去年底已經成立這個業別。另一問題是土地取得問題，生命紀念業目前只能在非都市土地，必須要提興辦事業取得許可，現階段中央已經快公告管理辦法，若有不足地方再制定自治條例。

寵物 議員

延伸閱讀

「大秘寶」南寮風箏賽場挖出廢棄物 竹市府查3源頭究責

陳揆：碳權交易所落腳高雄

碳權交易所總公司在高雄 帶動南台灣產業轉型

郭台銘為核電站發言道歉 綠營議員續轟「看不見誠意」

相關新聞

友善城巿？催生3年還是無法可管 高雄議員怒毛孩被當廢棄物燒

全國15歲以下人口已經跟犬貓數出現黃金交叉，數量約300萬隻。高雄多位議員為毛孩身後事催生自治條例多年，藍綠議員不滿說，...

單親媽王賢美身兼多職養活一家4口 獲自強母親表揚

家扶基金會每年在母親節前辦「全國自強母親表揚」活動，從全國2萬7千多個家扶基金會的受助家庭中，遴選出24位自強母親。金門...

茂管處開發精緻部落旅遊 分享高屏山麓嶄新成果

茂林國家風景區管理處推動高屏山麓部落旅遊，今年高屏分兩場次，即日起至本月28日先在屏東禮納里遊客中心辦理「高屏山麓‧森之...

長輩也有專業保母 高市布建31處家庭托顧長照機構

高雄市1名女子獨力照顧70多歲中風父親，她擔心上班時父親無人照顧，透過衛生局提供的家庭托顧服務，早上把父親送到照顧服務員...

林地農災會勘筍不生竹林無枯黃 高雄筍農苦無補助領

高雄今年缺水期超過前年百年大旱442天沒下大雨，山區因非農灌區，沒有雨水滋潤農作，周邊水源地多已乾枯，取水灌溉多有困難，...

品嘗屏東在地好物 「農夫小學市集X好屏友」今明登場

母親節將至，民眾攜家帶眷出外遊玩，屏東智慧農業學校今明2天，於上午10點至下午5點舉辦「農夫小學市集X好屏友」活動，聚集...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦