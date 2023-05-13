友善城巿？催生3年還是無法可管 高雄議員怒毛孩被當廢棄物燒

全國15歲以下人口已經跟犬貓數出現黃金交叉，數量約300萬隻。高雄多位議員為毛孩身後事催生自治條例多年，藍綠議員不滿說，外縣市已經在做，高雄卻只設寵物生命園區，毛孩還是被當廢棄物焚燒。高市動保處表示，中央即將公告管理辦法，若有不足會制定自治條例來彌補。

高雄市現有六家寵物紀念生命業，燕巢公墓設置寵物生命紀念園區，可讓飼主樹葬或撒葬毛孩骨灰。

國民黨議員陸淑美指出，她要求市府針對寵物的身後事制定管理辦法多年，市府卻一直沒有作為，自家毛孩逝世，連要去哪裡火化都不知道，最後只能跨縣市送屏東，最後才又回燕巢園區常伴家人，「高雄號稱友善城市，卻對動物這麼不友善」。

民進黨議員李柏毅2019年在議會舉辦「給毛小孩善終公聽會」，同黨議員黃秋媖2022年1月也舉辦「推動高雄市寵物生命紀念自治條例公聽會」。

李柏毅表示，犬貓數量已經比全國15歲以下人口多，3年前他就疾呼要有管理條例要去約束業者，但市府只有處理葬的問題，火化還是置之不理。飼主不知道寵物死亡可以找誰處理，寵物遺體也可能被當廢棄物焚燒，台中市已制定管理辦法，進一步規範寵物火化的排放標準，事情不能只做一半，高雄已經有現成的殯葬用地，應該要趕快研議辦法。

動保處長葉坤松說，寵物生命紀念業面臨兩大問題，中央認為不能用寵物殯葬這個說法，應該要改成寵物生命紀念業，所以去年底已經成立這個業別。另一問題是土地取得問題，生命紀念業目前只能在非都市土地，必須要提興辦事業取得許可，現階段中央已經快公告管理辦法，若有不足地方再制定自治條例。