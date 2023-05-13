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林地農災會勘筍不生竹林無枯黃 高雄筍農苦無補助領

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
高雄那瑪夏區的竹林因乾枯缺水，箭筍、桂筍無法收成。記者古和純／翻攝
高雄那瑪夏區的竹林因乾枯缺水，箭筍、桂筍無法收成。記者古和純／翻攝

高雄今年缺水期超過前年百年大旱442天沒下大雨，山區因非農灌區，沒有雨水滋潤農作，周邊水源地多已乾枯，取水灌溉多有困難，今年那瑪夏區筍農更是滿肚苦水，雖申請農損補助，但勘災前幾天第一道梅雨下在山區，原本枯黃竹林轉為青綠，農損過不了，農民生計大受影響。

梅雨季節終於來到，根據中央氣象局預報指出，這個周末台灣將迎來第二道梅雨鋒面，可望為南部乾旱大地降下甘霖，不過，接近5月中旬，高雄那瑪夏山區的箭筍、桂筍受2至4月的高溫乾旱影響，5月產季竹林產不出筍來，重創當地農民生計，只能申請高溫災害補助。

不過，第一次那瑪夏農友申請林業副產物天然災害補償，經勘查後並未獲通過，而本周三當地市議員陳幸富要求相關單位第二次會勘，高市府農業局指出

高市府農業局指出，周四邀集農委會林務局、屏東林管處、農委會林業試驗所及那瑪夏區公所辦理林業副產物-竹筍天然災害勘查，勘查結果與前次並無明顯差異，整體損害程度未達20％，因此，未達現金救助門檻20%標準。

對此，那瑪夏區長孔賢傑無法認同，5月初第一道梅雨正好下在山區，一解逾六百日缺水旱象，讓山區原本枯黃一片的竹林漸漸轉為青綠，但為時已晚，早已過了箭筍、桂筍的生長期，產季生不出筍來，已是農民血淋淋的慘況。

「林業用地農災，以竹子生長環境及竹子枯黃情形為主，但跟出筍量無直接關係。」孔賢傑進一步說明，初次會勘當時，部分竹林因下過雨變綠，但實際情形是確實沒出筍，竹筍採收不佳，影響族人生計。

高雄市那瑪夏區雨後竹林漸漸轉為翠綠，但實際上已過產季不出筍，筍農沒得採收，也無法領到天災補助。記者古和純／翻攝
高雄市那瑪夏區雨後竹林漸漸轉為翠綠，但實際上已過產季不出筍，筍農沒得採收，也無法領到天災補助。記者古和純／翻攝
高雄市那瑪夏區乾旱缺水，3月竹林顯得乾枯。記者古和純／翻攝
高雄市那瑪夏區乾旱缺水，3月竹林顯得乾枯。記者古和純／翻攝

那瑪夏 梅雨 農民

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