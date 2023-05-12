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監委巡察 陳光復：打造澎湖為樂齡城市

中央社／ 澎湖縣12日電
澎湖縣長陳光復。聯合報系記者王昭月／翻攝
澎湖縣長陳光復。聯合報系記者王昭月／翻攝

監察委員王美玉、葉宜津今天巡察澎湖縣政時表示，澎湖有觀光潛力，期望在觀光起飛時，兼顧長者照護，邁向觀光永續及高齡友善目標。陳光復說，致力打造澎湖為樂齡城市。

監察院112年度地方機關巡察，昨天起一連兩天由監委王美玉、葉宜津等人分赴澎湖七美鄉公所接受民眾陳情，還前往望安東吉嶼了解再生能源微電建置、澎湖監獄巡察，另外，拜會澎湖縣長陳光復，了解縣政推動、離島教育資源、文化資產活化、在地醫療照護等執行情形。

王美玉表示，澎湖擁有獨一無二的天然景致及人文特色，具有無窮的觀光發展潛力，惟人口分布以高齡長者居多，盼澎湖觀光起飛的同時，兼顧長者照護。

澎湖縣長陳光復感謝監察委員為離島爭取權益，落實照顧偏鄉。他指出，澎湖邁入高齡城市，提升醫療品質及完善的長照服務是任內首要之務，因此積極籌措財源，將資源挹注於社會福利政策，推動敬老禮金加碼、假牙補助、社會住宅建造等福利事項，致力打造澎湖為樂齡城市。

澎湖縣 陳光復 葉宜津

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