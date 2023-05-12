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高雄柴山獼猴大逛全聯 疑A蔬果區香蕉準備開吃

聯合報／ 記者徐白櫻王昭月／高雄即時報導

高雄柴山獼猴眾多，不怕生還會和民眾搶食，有網友更發現，一隻獼猴竟然大逛全聯，還疑似拿了香蕉準備大快朵頤，畫面被po上網路，讓大家笑歪。高市議員簡煥宗質詢時也指出，4月間目擊10幾隻獼猴集體在社區出現，一家美容院恰有猴子經過，老闆娘還被質疑用猴子泡過澡的水來替客人洗頭，讓業者十分困擾。

網友在臉書社團「路上觀察學院」po出「猴子逛全聯」照片，更說是「高雄柴山在地日常」，照片中有隻猴子坐在架子最上層，手裡似拿了包香蕉，網友看了照片紛留言，「吃個午餐補充體力，再繼續支援收銀」，「星期四，猴子逛超市」「請支援抓猴」，「完蛋，明天就一群了」，原PO在留言區透露，全聯店員說猴子已經來第3次了。

高雄柴山獼猴數量眾多，猴群常現身山下的九如四路及公園等地，議員簡煥宗在議會農林部門質詢時說，過去猴子都是零星現身市區，現在是一群猴子在中午下山，是否棲息地遭破壞，需要注意。

簡煥宗說，4日24日當天目擊10幾隻一起出現在社區，事後有人拿國外猴子在水塔洗澡的影片連結造假。鼓山內惟一帶常見獼猴，這次是大白天一大群出現在鬧區，十分罕見。

農業局長張清榮指出，柴山是獼猴生態棲地，壽山管理處平日有志工團防範，會加強向民眾宣導，遇上猴子要保持「不碰觸、不餵食、不干擾」，若出現市區，可以打1999有專人協助處理。

台灣獼猴亂入高雄柴山下一間全聯，還疑拿了香蕉準備開吃。 圖／翻攝自臉書「路上觀察學院」
台灣獼猴亂入高雄柴山下一間全聯，還疑拿了香蕉準備開吃。 圖／翻攝自臉書「路上觀察學院」

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