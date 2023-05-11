高雄捕蜂捉蛇委外 民怨效率差

捕蜂捉蛇業務從消防局回歸農業局，高雄市民抱怨委外單位速度太慢、通報電話常被轉來轉去，等1小時蛇早已跑掉，索性買工具自力救濟，懷念以往效率較好，農業局允諾檢討通報流程。不同於高雄，屏東仍是打119至消防局報案，台東考量幅員寬廣，消防局會協助蜂蛇闖入住家等緊急狀況。

高市捕蜂捉蛇業務2021年起由農業局主責，去年移除蜂巢5229件、蛇類3355隻，捕蜂業務要在48小時內摘除，捉蛇人員會在1小時內抵達。市議員林富寶說，近日天氣炎熱蛇類現蹤，旗山等地幅員遼闊，5月1日有人通報捉蛇，過1小時11分之後才抵達，蛇已不知去向，內門區更發生上午通報、下午才來抓蛇，效率太離譜。

林富寶舉例，一名旗山鬧區居民陳情指，起初先是通報農業局，發現捕捉人員出動太慢，後來自己花錢買夾子處理，總共捉4隻蛇。一般長輩習慣打119向消防單位報案，被要求改打1999（市民專線），甚至被告知要轉去1922（疫情專線）。

農業局長張清榮說，各區有委外人員駐點，旗美區今年已捉獲46隻，通報專線都是1999，透過中控可轉給專線，依規定廠商要在1小時內抵達，農業局也會檢討流程，提升效率。

屏東縣農業處指出，屏東由119消防局勤務中心受理捕蜂捉蛇資訊，統一派案給農業處勞務採購廠商，捉蛇要在150分鐘內抵達，離島琉球鄉目前仍由消防隊處理。屏東縣去年通報5620件，蜂巢摘除2572件、蛇類3048隻。

台東捉蛇目標是40分鐘內抵達現場，1小時內解除狀況，台東幅員遼闊，若遇緊急狀況，如蜂蛇闖入住家或有人遭叮咬，民眾還是可尋求119處理。消防局表示，非急迫性勤務由農業處受理，3年多來捕蜂捉蛇勤務量減半，為第一線人員減壓。