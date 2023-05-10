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捕蜂捉蛇回歸2年 高雄議員抱怨1小時抵達蛇早已跑掉

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員林富寶接獲不少陳情，民眾對於捕蛇業務感到霧煞煞，普遍認為效率變差了。記者徐白櫻／翻攝
高雄市議員林富寶接獲不少陳情，民眾對於捕蛇業務感到霧煞煞，普遍認為效率變差了。記者徐白櫻／翻攝

高雄市捕蜂捉蛇業務回歸農業局近2年，去年度移除蜂5229巢、蛇3355隻。議員林富寶指出，民眾抱怨委外單位速度太慢、通報電話常被轉來轉去，有人買工具自力救濟，捉了4隻蛇也不知有毒無毒，消防隊效率比較好。農業局長張清榮表示，處理人員在通報1小時內要抵達現場，否則會扣款，將檢討相關流程。

高雄市議會今天進行農林業務報告及質詢。農業局指出，111年共移除蜂巢5229巢、蛇3355隻，捕蜂業務可在48小時內摘除，捉蛇人員會在1小時內抵達，另在綠鬣蜥從109年8月公告至今，共已移除5052隻。

議員林富寶說，近日天氣炎熱蛇類出沒，旗山等地幅員遼闊，5月1日有人通報捉蛇，1小時11分之後抵達，蛇已不知去向，內門更發生上午通報、下午才來抓蛇，有夠離譜。

林富寶也舉例，一名旗山鬧區居民陳情，第一次通報農業局，捕捉人員太慢，後來自己花錢買夾子處理，總共捉了4隻蛇，只知道看起來有斑紋，不知道是龜殼花或錦蛇。

林建議，一般長輩習慣打119向消防隊報案，但會被要求改打1999（市民專線），甚至被告知要轉去1922（疫情專線），轉來轉去很麻煩，農業局應該直接把聯絡電話告知外界，效率會比較好。

農業局長張清榮回應，各區都有委外人員駐點，旗美區已捉獲46隻，通報專線都是1999，透過中控可以轉給專線，通報後15分鐘內會回報給提報者，依規定在1小時內抵達，否則會被扣錢，不可能接到通報不去處理，若直接給電話恐怕會亂掉，農業局會檢討相關流程。

捕蜂捉蛇 高雄市

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