快訊

NBA／奇兵華克第四節狂砍15分 浪花失準湖人險勝聽牌

小甜甜撤告前夫家暴案落幕 經紀人親吐撤告原因

挺孕肚爬山挨轟！7寶媽老公不忍了 發千字文護妻、關閉粉絲頁留言

「保送雄女卻不敢讀」議員籲通盤檢討小校整併政策

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員朱信強指出，學生人數少的小學愈來愈多，不利學生未來競爭力。記者徐白櫻／翻攝
高市議員朱信強指出，學生人數少的小學愈來愈多，不利學生未來競爭力。記者徐白櫻／翻攝

全台各地少子女化，下學年高雄市將有三所偏鄉小校面臨整併命運。議員朱信強指出，美濃人重視子女教育，但學生過少會影響競爭力，地方民意不再糾結於「擔心母校消失」的傳統思維，東門國小原是美濃國小分校，兩校相距1公里，教育局應通盤檢討各地小校裁併的可能性。教育局長謝文斌表示，東門國小人數57人，未達50人以下標準，學校若有意願可啟動機制。

因學生人數太少，甲仙寶隆國小、內門景義國小及西門國小面臨裁併，另有40所小校學生人數未達40人，迷你小校愈來愈多。美濃區共9所小學，僅美濃國小及中壇國小人數超過百人，東門國小（57人）及廣興國小（40人）吊車尾。

高市議會今日進行教育部門業務質詢，議員朱信強指出，早年很多家長都反對學校裁併，但現在的時空背景不同，以東門國小來說，一個年級學生數僅6人，永遠都是考第一名，老師教學輕鬆，但學生沒有競爭力，曾有龍肚國中畢業生放棄保送第一志願高雄女中，探究背後原因，竟是擔心成績跟不上都市小孩。

朱信強說，東門國小內有游泳池及羽球場，鄰近市區生活機能也好，很適合當鄰近鄉鎮小孩的球類或其他運動項目的訓練中心；半世紀前美濃國小人數過多才成立東門國小，不過兩者距離約1公里，小孩接送很便利，希望在保障老師工作權的前提下制定落日條款，整體思考小校整併的可能性。

「地方若有阻力，願意居中協調」朱信強表示，內門西門及景義國小即將裁併，少子化問題會愈來愈嚴重，對於小孩教育要有遠見，身為民代有責任協助推動。

教育局長謝文斌回應，高雄小學整併是以未滿50人的學校當啟動門檻，東門國小的學生數距離不遠，若學校願意整併，會有輔導機制。

教育局 雄女

延伸閱讀

家長憂特教生寒暑假無人顧 高市議員籲教育局重視

高雄師提「侯友宜抓鄭南榕」怪怪的？ 綠議員：民主素養討論與中立無關

國中師上課談鄭南榕扯「侯友宜抓他」 邱于軒：怪怪的不恰當

高雄「萬年校長」多 縣市合併後國中小校長遴選0人失敗

相關新聞

高雄8天停電3次！陳其邁：台電檢討加強電網穩定與韌性

高雄8天停電3次，台電又成為眾矢之的。高雄市長陳其邁表示，台電真的要檢討，對整個電網的穩定和韌性，都要加強。

高雄「都市之肺」雨後積水東一塊西一塊 民眾憂藏風險

高雄市凹子底森林公園占地達10公頃，被譽為「都市之肺」，前天高雄盼來久違的雨水，雨後公園地磚鋪面上，出現大大小小積水區，...

8天內高雄三度停電！台電漏夜搶修 原因恐跟「這件事」有關

高雄市夢時代購物中心周圍翠亨北路、震東五街和鎮興路一帶，昨晚突然路上一片漆黑，但路口交通號誌卻是正常，這是5月至今高雄第...

「保送雄女卻不敢讀」議員籲通盤檢討小校整併政策

全台各地少子女化，下學年高雄市將有三所偏鄉小校面臨整併命運。議員朱信強指出，美濃人重視子女教育，但學生過少會影響競爭力，...

家長憂特教生寒暑假無人顧 高市議員籲教育局重視

身障學童及家長面臨寒暑假照顧資源不足，高市議員黃彥毓日前接獲20多名身障生家長陳情，指出暑假身障生課輔班開班數嚴重不足，...

馬祖莒光船運補給有解 5月12日起3家業者聯營

連江縣莒光鄉4月18日後就無船班補給物資，商家喊苦；交通部航港局昨天邀航商召開協調會議，決定由3家業者聯營，解決運能問題

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦