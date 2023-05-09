「保送雄女卻不敢讀」議員籲通盤檢討小校整併政策

全台各地少子女化，下學年高雄市將有三所偏鄉小校面臨整併命運。議員朱信強指出，美濃人重視子女教育，但學生過少會影響競爭力，地方民意不再糾結於「擔心母校消失」的傳統思維，東門國小原是美濃國小分校，兩校相距1公里，教育局應通盤檢討各地小校裁併的可能性。教育局長謝文斌表示，東門國小人數57人，未達50人以下標準，學校若有意願可啟動機制。

因學生人數太少，甲仙寶隆國小、內門景義國小及西門國小面臨裁併，另有40所小校學生人數未達40人，迷你小校愈來愈多。美濃區共9所小學，僅美濃國小及中壇國小人數超過百人，東門國小（57人）及廣興國小（40人）吊車尾。

高市議會今日進行教育部門業務質詢，議員朱信強指出，早年很多家長都反對學校裁併，但現在的時空背景不同，以東門國小來說，一個年級學生數僅6人，永遠都是考第一名，老師教學輕鬆，但學生沒有競爭力，曾有龍肚國中畢業生放棄保送第一志願高雄女中，探究背後原因，竟是擔心成績跟不上都市小孩。

朱信強說，東門國小內有游泳池及羽球場，鄰近市區生活機能也好，很適合當鄰近鄉鎮小孩的球類或其他運動項目的訓練中心；半世紀前美濃國小人數過多才成立東門國小，不過兩者距離約1公里，小孩接送很便利，希望在保障老師工作權的前提下制定落日條款，整體思考小校整併的可能性。

「地方若有阻力，願意居中協調」朱信強表示，內門西門及景義國小即將裁併，少子化問題會愈來愈嚴重，對於小孩教育要有遠見，身為民代有責任協助推動。

教育局長謝文斌回應，高雄小學整併是以未滿50人的學校當啟動門檻，東門國小的學生數距離不遠，若學校願意整併，會有輔導機制。