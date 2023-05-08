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上任首視察澎湖治安 黃明昭要求提高見警率

中央社／ 澎湖縣8日電

警政署長黃明昭去年6月就任後，今天首次視察澎湖。對近期遊客暴力滋擾事件等治安問題，他要求警方強力查緝暴力犯罪，同時提高見警率與巡邏頻率，遏阻預防犯罪。

黃明昭今天由澎湖縣警察局長林逢泉陪同拜會縣長陳光復時作以上表示。針對4月澎湖發生遊客街頭暴力犯罪，黃明昭重申，決不容許暴力分子危害社會治安及擾亂交通秩序，要求警方強力查緝暴力犯罪等不法案件，針對各項挑戰公權力行為，務必強力執法，持續溯源查緝徹底究辦，同時提高見警率、巡邏頻率，遏阻預防犯罪，一定要保護澎湖縣民。

陳光復表示，澎湖是簡單純樸小島，過去任內澎湖治安滿意度受到鄉親長期肯定，但近年可能受產業發展及外移人口增加影響，滿意度開始下滑，去年更首次低於9成，為維護澎湖居民安定生活，盼警政署全力協助捍衛澎湖縣治安。

陳光復肯定基層警察同仁努力，過往完成多項任務。未來中央與地方共同配合下，就任何暴力事件嚴格執法，強化預防犯罪作為，遏止暴力滋長，達成鄉親期待的暴力零容忍，讓居民放心、遊客安心。

澎湖縣 陳光復 黃明昭

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