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國中師上課談鄭南榕扯「侯友宜抓他」 邱于軒：怪怪的不恰當

聯合報／ 記者蔡容喬／高雄即時報導
國民黨高雄市議員邱于軒。記者蔡容喬／攝影
國民黨高雄市議員邱于軒。記者蔡容喬／攝影

國民黨高雄市議員邱于軒今（8日）在議會教育部門質詢，她請教在座官員，民主烈士鄭南榕代表什麼意義？官員答是「言論自由」。邱于軒說，有老師在課堂上教鄭南榕事件時，跟國一學生說抓他的人是侯友宜，她問了20幾個校長，都覺得「怪怪的，不恰當」，要求教育局應該注意政治與教育間的距離。

教育局長謝文斌答詢說，這件事情還須進一步了解，初步問校方，校長和老師都說課堂上未做額外解釋。教育局主秘歐素雯表示，學校教學堅守行政中立，不會有政治力介入，可能老師上課時有簡單帶過，沒想到引發學生較多聯想，校方得知後也很訝異，未來會提醒教師教學上要更保持中立。

「是我太過敏感嗎？」邱于軒說，老師要跟學生談民主化歷史，如228事件、鄭南榕等，不應有過多政治立場涉入，應著重本身代表的歷史意義，就算有相關照片跟資料，可講述言論自由相關歷史，不用特別去強調抓他的人是誰，尤其國一孩子正值政治萌芽期，她北中南校長問了一輪，都覺得這種教學方式不恰當。

邱于軒說，當事人當時是警察，是依法執行任務，怎知道自己後來會變成政治人物？課堂上可以從鄭南榕事件跟學生討論言論自由議題，而非特別強調抓他的人是誰，這未免怪怪的。尤其不只一個家長跑來跟她反映，老師課堂上可能沒有其他想法，但還是要提醒校方在教育上，政治立場應該更中立。

鄭南榕 邱于軒 侯友宜

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