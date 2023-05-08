高雄到宅沐浴車助長期臥床者 8輛車可服務38個行政區

對長期臥床的失能者而言，沐浴，是他們說不出口的渴望與尊嚴，高雄市府為滿足失能者的沐浴需求，目前與3家特約單位合作，提供8輛到宅沐浴車服務，服務遍及38個行政區，民眾最高自付額400元；衛生局指出，今年截至3月底已提供服務902人次。

長期臥床者吃飯、穿衣、行走等日常活動，都需他人協助，尤其「洗澡」這件事，更為困難。而照顧者受限於體力及居家浴室的空間、設備等，往往只好以「擦澡」方式，幫助失能者身體清潔，長久下來，臥床者逐漸產生異味，也有衛生感染疑慮。

據悉，到宅沐浴服務源自日本泡湯文化，從1976年發展至今約47年，大幅減輕主要照顧者沈重的心理負擔與無力感；衛生局表示，目前高雄市共3家特約單位提供8輛到宅沐浴車服務，到宅沐浴車配置行動組合式浴槽、加熱系統、水箱等相關配備，是以護理師、照顧服務員共3人組成的行動團隊。

「去年因疫情因素影響，總服務146人、1946人次。」衛生局表示，到宅沐浴車服務每次最高給付2500元，民眾可依身分別支付部分負擔，最高自付額400元，今年截至3月底，總計已服務169人，902人次，衛生局舉例，高雄旗山67歲中風臥床的劉先生，便是受惠者之一。