高雄到宅沐浴車助長期臥床者 8輛車可服務38個行政區
對長期臥床的失能者而言，沐浴，是他們說不出口的渴望與尊嚴，高雄市府為滿足失能者的沐浴需求，目前與3家特約單位合作，提供8輛到宅沐浴車服務，服務遍及38個行政區，民眾最高自付額400元；衛生局指出，今年截至3月底已提供服務902人次。
長期臥床者吃飯、穿衣、行走等日常活動，都需他人協助，尤其「洗澡」這件事，更為困難。而照顧者受限於體力及居家浴室的空間、設備等，往往只好以「擦澡」方式，幫助失能者身體清潔，長久下來，臥床者逐漸產生異味，也有衛生感染疑慮。
據悉，到宅沐浴服務源自日本泡湯文化，從1976年發展至今約47年，大幅減輕主要照顧者沈重的心理負擔與無力感；衛生局表示，目前高雄市共3家特約單位提供8輛到宅沐浴車服務，到宅沐浴車配置行動組合式浴槽、加熱系統、水箱等相關配備，是以護理師、照顧服務員共3人組成的行動團隊。
「去年因疫情因素影響，總服務146人、1946人次。」衛生局表示，到宅沐浴車服務每次最高給付2500元，民眾可依身分別支付部分負擔，最高自付額400元，今年截至3月底，總計已服務169人，902人次，衛生局舉例，高雄旗山67歲中風臥床的劉先生，便是受惠者之一。
「自從有了到宅服務之後，先生心情開朗許多。」劉太太指出，因為獨自照顧先生，過去她都只能幫忙擦澡，先生擔心成為家人負擔變得封閉自我、不愛說話，有了到宅沐浴團隊協助先生全身洗澡，先生逐漸展開笑容，家庭的生活品質，也獲得大幅改善。
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