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雷雨到！高雄湖內區3914戶竟發生停電 台電找出原因

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
高雄市湖內區停電。圖／台電高雄區處提供
高雄市湖內區停電。圖／台電高雄區處提供

梅雨季首波鋒面終於南下，稍解南部旱象，沒想到，高雄部分地區落下大雨伴隨春雷，今天下午1時2分許，湖內部分地區用戶突然停電，台灣電力公司高雄區營業處表示，總計停電戶共3914戶，經工程人員搶修，約半小時後已陸續復電1912戶，初步研判是因雷雨影響所致。

台電高雄區處進一步說明，湖內停電區域為中山路、中華街、仁愛街、保生路及福生一街等，共3914戶停電，於1時48分許共復電1912戶，目前仍停電有2002戶，事故原因研判，因雷雨造成高壓導線燒損及橫單脫落，工程人員已在現場搶修中。

由於，有目擊者指出，停電前聽見變電箱發出兩次爆炸聲響，但台電高雄區處澄清，停電時因雷雨造成桿上配電設備故障響爆聲，與變電箱爆炸無關，不過有網友表示，這場雷雨停電已造成不只一處紅綠燈號誌停擺，無論如何，台電須趕緊處理。

高雄市湖內區停電。圖／台電高雄區處提供
高雄市湖內區停電。圖／台電高雄區處提供
高雄市湖內區停電。圖／台電高雄區處提供
高雄市湖內區停電。圖／台電高雄區處提供

停電 梅雨

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