雷雨到！高雄湖內區3914戶竟發生停電 台電找出原因

梅雨季首波鋒面終於南下，稍解南部旱象，沒想到，高雄部分地區落下大雨伴隨春雷，今天下午1時2分許，湖內部分地區用戶突然停電，台灣電力公司高雄區營業處表示，總計停電戶共3914戶，經工程人員搶修，約半小時後已陸續復電1912戶，初步研判是因雷雨影響所致。

台電高雄區處進一步說明，湖內停電區域為中山路、中華街、仁愛街、保生路及福生一街等，共3914戶停電，於1時48分許共復電1912戶，目前仍停電有2002戶，事故原因研判，因雷雨造成高壓導線燒損及橫單脫落，工程人員已在現場搶修中。