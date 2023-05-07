從戴斗笠到變美麗！ 屏東模範母親搭配花藝裝扮亮麗走秀

溫馨五月，屏東縣政府今天舉辦模範母親表揚，模範母親們藉由花藝師設計花藝裝扮走秀，年紀最長101歲長治鄉丁許明枝，在兒子陪伴下現身，走過年輕辛苦日子，如今苦盡甘來，家中四代同堂，獲模範母親內心滿是喜悅。

今年接受表揚模範母親中，年紀最長來自長治鄉101歲丁許明枝，丁許阿嬤樂善好施、平易近人、樂觀開朗，具有傳統婦女美德，更具備堅韌的意志，丈夫43歲因病離世，她一肩扛起照顧四個兒女的責任。

丁許明枝經營百貨雜貨店，小時候還曾到溪邊撿石頭打工，走過辛苦路，如今四代同堂，成為曾祖母，今天獲頒模範母親走秀，相當開心。

來義鄉排灣族的72歲王桂菊，一生勤奮節儉持家，有感於小學沒畢業，她提供孩子們更多教育資源，舉家搬到平地鄉鎮，培養孩子們多元學習，「作業要好好寫，雖然我國小沒有畢業，但不要以為我看不懂哦！」王桂菊以嚴格又不失幽默方式養育三個兒女，二兒子更是鄉內首位國立大學教授。

屏東縣前縣長潘孟安的母親85歲潘林美鳳今年獲模範母親表揚，今天雖未現身，縣長周春米特別在致詞時感謝潘林美鳳女士，替屏東栽培，帶領屏東安居樂業。

縣府社會處指出，屏東縣是農業大縣，媽媽們家務農務一把抓，年輕時常戴斗笠揮汗耕種，如今子女成家立業生活平穩，媽媽們找到專屬自己從容自在生活方式，花藝裝扮及走秀，讓媽媽們散發自信與優雅，秀出專屬於屏東媽媽的獨特美麗。