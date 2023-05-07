從戴斗笠到變美麗！ 屏東模範母親搭配花藝裝扮亮麗走秀
溫馨五月，屏東縣政府今天舉辦模範母親表揚，模範母親們藉由花藝師設計花藝裝扮走秀，年紀最長101歲長治鄉丁許明枝，在兒子陪伴下現身，走過年輕辛苦日子，如今苦盡甘來，家中四代同堂，獲模範母親內心滿是喜悅。
今年接受表揚模範母親中，年紀最長來自長治鄉101歲丁許明枝，丁許阿嬤樂善好施、平易近人、樂觀開朗，具有傳統婦女美德，更具備堅韌的意志，丈夫43歲因病離世，她一肩扛起照顧四個兒女的責任。
丁許明枝經營百貨雜貨店，小時候還曾到溪邊撿石頭打工，走過辛苦路，如今四代同堂，成為曾祖母，今天獲頒模範母親走秀，相當開心。
來義鄉排灣族的72歲王桂菊，一生勤奮節儉持家，有感於小學沒畢業，她提供孩子們更多教育資源，舉家搬到平地鄉鎮，培養孩子們多元學習，「作業要好好寫，雖然我國小沒有畢業，但不要以為我看不懂哦！」王桂菊以嚴格又不失幽默方式養育三個兒女，二兒子更是鄉內首位國立大學教授。
屏東縣前縣長潘孟安的母親85歲潘林美鳳今年獲模範母親表揚，今天雖未現身，縣長周春米特別在致詞時感謝潘林美鳳女士，替屏東栽培，帶領屏東安居樂業。
縣府社會處指出，屏東縣是農業大縣，媽媽們家務農務一把抓，年輕時常戴斗笠揮汗耕種，如今子女成家立業生活平穩，媽媽們找到專屬自己從容自在生活方式，花藝裝扮及走秀，讓媽媽們散發自信與優雅，秀出專屬於屏東媽媽的獨特美麗。
屏東縣府社會處指出，表揚活動請中華民國花藝設計協會屏東縣分會為走秀的母親設計專屬花藝帽及手執花束棒，邀請超世紀阿卡貝拉人聲樂團及屏東高中熱舞社演出。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言