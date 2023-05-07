翻轉行人地獄困境 高雄民團鎖定捷運鹽埕埔站周邊做社區溝通

如何擺脫行人地獄汙名？高雄市行人路權促進會近期鎖定捷運鹽埕埔站周邊做社區溝通，走訪21個店家，多數店家贊成應該配置人行道，少數店家擔心會影響臨停及做生意需求，民團表示，為守護行人安全，會透過尋找示範點方式，協助政府一起做社區溝通，希望建立成功模式，之後就能遍地開花。

中山大學公事所所長彭渰雯出任協會常務理事，她表示，協會近期鎖定高雄榮總周邊、高捷橘線西子灣站及鹽埕埔站周邊當改善重點，督促交通單位一起推動。推動過程要做好社區溝通，協會在中山大學學生協助下，近期在鹽埕埔站周邊訪談20多個店家及攤商，超過9成對設置人行道表示樂觀其成，少部分店家憂改變現狀後會造成停車困難等。

「做好配套與溝通，改變就可能發生！」彭渰雯說，高雄榮總周圍、高捷橘線西子灣站及鹽埕埔站周邊，都是協會觀察亟待改善的重點區域，人車混雜通行相當危險，協會以這3處先當示範點，在立委劉世芳、市議員蔡金晏協助下，偕同當地里長一起現勘，希望能兼顧行車、行人需求及店家、居民立場，盡量找到多贏。

高雄市前議員林于凱今年初催生「高雄市行人路權促進會」，持續為行人權益發聲，盼結合公部門提解方翻轉「行人地獄」惡名。