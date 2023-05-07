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翻轉行人地獄困境 高雄民團鎖定捷運鹽埕埔站周邊做社區溝通

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市行人路權促進會走訪捷運西子灣站周邊現勘，希望能改變現況，打造行人友善環境。圖／高雄市行人路權促進會提供
高雄市行人路權促進會走訪捷運西子灣站周邊現勘，希望能改變現況，打造行人友善環境。圖／高雄市行人路權促進會提供

如何擺脫行人地獄汙名？高雄市行人路權促進會近期鎖定捷運鹽埕埔站周邊做社區溝通，走訪21個店家，多數店家贊成應該配置人行道，少數店家擔心會影響臨停及做生意需求，民團表示，為守護行人安全，會透過尋找示範點方式，協助政府一起做社區溝通，希望建立成功模式，之後就能遍地開花。

中山大學公事所所長彭渰雯出任協會常務理事，她表示，協會近期鎖定高雄榮總周邊、高捷橘線西子灣站及鹽埕埔站周邊當改善重點，督促交通單位一起推動。推動過程要做好社區溝通，協會在中山大學學生協助下，近期在鹽埕埔站周邊訪談20多個店家及攤商，超過9成對設置人行道表示樂觀其成，少部分店家憂改變現狀後會造成停車困難等。

「做好配套與溝通，改變就可能發生！」彭渰雯說，高雄榮總周圍、高捷橘線西子灣站及鹽埕埔站周邊，都是協會觀察亟待改善的重點區域，人車混雜通行相當危險，協會以這3處先當示範點，在立委劉世芳、市議員蔡金晏協助下，偕同當地里長一起現勘，希望能兼顧行車、行人需求及店家、居民立場，盡量找到多贏。

高雄市前議員林于凱今年初催生「高雄市行人路權促進會」，持續為行人權益發聲，盼結合公部門提解方翻轉「行人地獄」惡名。

林于凱指出，2020年，台灣行人死傷數突破1.7萬人，平均每小時就有近2人傷亡，每年有300名以上行人在路上因交通事故意外死亡，2021年全年度A1死亡事故中，行人占10%。台灣被外媒評價為「行人地獄」，改善行人環境刻不容緩，高齡化也是不可逆的趨勢，如何創造大眾運輸搭乘便利性及下車後的步行安全性，更是城市文明指標，尤其是捷運及新設輕軌站周邊，如果沒有好的人行環境，如何鼓勵市民樂於搭乘大眾運輸工具？

高雄市行人路權促進會近期鎖定高雄捷運鹽埕埔站周邊做社區溝通，多數店家贊同配置人行道，提升行人安全及友善度。圖／高雄市行人路權促進會提供
高雄市行人路權促進會近期鎖定高雄捷運鹽埕埔站周邊做社區溝通，多數店家贊同配置人行道，提升行人安全及友善度。圖／高雄市行人路權促進會提供
高雄市行人路權促進會近期鎖定高雄捷運鹽埕埔站周邊做社區溝通，多數店家贊同配置人行道，提升行人安全及友善度。圖／高雄市行人路權促進會提供
高雄市行人路權促進會近期鎖定高雄捷運鹽埕埔站周邊做社區溝通，多數店家贊同配置人行道，提升行人安全及友善度。圖／高雄市行人路權促進會提供
高雄市行人路權促進會近期鎖定高雄捷運鹽埕埔站周邊做社區溝通，多數店家贊同配置人行道，提升行人安全及友善度。圖／高雄市行人路權促進會提供
高雄市行人路權促進會近期鎖定高雄捷運鹽埕埔站周邊做社區溝通，多數店家贊同配置人行道，提升行人安全及友善度。圖／高雄市行人路權促進會提供
高雄市行人路權促進會近期鎖定高雄捷運鹽埕埔站周邊做社區溝通，多數店家贊同配置人行道，提升行人安全及友善度。圖／高雄市行人路權促進會提供
高雄市行人路權促進會近期鎖定高雄捷運鹽埕埔站周邊做社區溝通，多數店家贊同配置人行道，提升行人安全及友善度。圖／高雄市行人路權促進會提供
高雄市行人路權促進會走訪捷運西子灣站周邊現勘，希望能改變現況，打造行人友善環境。圖／高雄市行人路權促進會提供
高雄市行人路權促進會走訪捷運西子灣站周邊現勘，希望能改變現況，打造行人友善環境。圖／高雄市行人路權促進會提供

人行道 行人地獄 高雄市

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