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屏東市表揚68位模範母親 家人拉紅布條「讚喔！ㄚ美仔」祝賀

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東市公所今表揚68位模範母親，其中一組家人拉紅布條「讚喔！ㄚ美仔」祝賀。圖／讀者提供
屏東市公所今表揚68位模範母親，其中一組家人拉紅布條「讚喔！ㄚ美仔」祝賀。圖／讀者提供

母親節將至，屏東市公所今在大禮堂辦「金媽獎」模範母親表揚典禮，一組家庭上台時帶著自製的紅布條，待拍照時拿出來，上頭寫著「讚喔！模範母親ㄚ美仔，這是她應該得的」，現場氣氛溫馨熱鬧；屏東市長周佳琪感謝每位母親付出的辛勞，更感謝每位媽媽以身教薰陶子女，指引孩子正向成長。

周佳琪說，自己也是孩子的媽，能同理母親每日面對挑戰的勇氣、體會無論順逆都要勇往直前的堅強，謝謝所有的母親用愛支撐家庭、用愛奠定社會安定的基礎，祝所有媽媽母親節快樂。

獲頒「懿德揚芬」賀匾的其中1位62歲林春美在家中排行老大，自幼小兒麻痺，國中畢業後即放棄升學，幫忙賺錢補貼家用並照顧6個妹妹，她在20歲嫁入夫家後，每天騎機車拿拐杖風雨無阻在工業區做工，含辛茹苦養育4個孩子長大，如今孩子們各個事業有成，孝順懂事，皆已成家立業。

今年共有68位媽媽獲選為屏東市模範母親，最高齡的媽媽是90歲的黃月娥，其中李簡淑美、王雪、林美珠、李林錦委及溫秋朱等5位媽媽也獲選屏東縣模範母親，將接受屏東縣政府表揚。

屏東市公所今在大禮堂表彰68位模範母親，現場佈置得相當溫馨，擠滿前來受獎的親屬。圖／讀者提供
屏東市公所今在大禮堂表彰68位模範母親，現場佈置得相當溫馨，擠滿前來受獎的親屬。圖／讀者提供

屏東縣政府 模範母親

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