高雄愛河龍舟賽6月22日舉行 祭出總獎金100萬元

高雄市運發局今天宣布，今年愛河端午龍舟將在6月22至24日在愛河水域舉行，規劃傳統、競技龍舟400米直道競賽及龍舟拔河，共祭出總獎金100萬元，即日起受理報名至5月28日。

運發局今天在國家體育場南面廣場舉辦龍舟報名記者會，宣布今年愛河端午龍舟將在6月22至24日3天在愛河水域舉行，規劃傳統、競技龍舟400米直道競賽及龍舟拔河，並希望隊伍數可破150隊，超越歷年紀錄。

運發局指出，「2023高雄愛河端午龍舟嘉年華」希望更多企業、團體、族群參與，今年祭出總獎金新台幣100萬元，其中傳統龍舟公開組最高獎金30萬元，並提供自強組（身障）、健康組（長青）、新住民、大專組、青少年組等組別報名前2名參賽補助5000元。

在周邊活動規畫，開幕時在228紀念公園有紙風車劇團演出，另外還有SUP立式划槳、文創市集等活動，希望民眾來高雄愛河運動兼觀光。

高雄運發局長侯尊堯表示，今年針對日月光、中鋼、健身工廠等傳統強隊發出戰帖，遠在美國的西雅圖姊妹市也確定來台，並邀家樂福、日台交流協會、美國AIT等外商外館組成龍舟隊，一起進行友誼表演賽。

2023愛河端午龍舟競賽報名即日起至5月28日止，一律採網路報名（https://dragon-frontend.brandstudio-ec.com）。另外，市府6月規劃海洋派對系列活動，在6月3、4日舉辦高雄SUP立式划槳邀請賽、6月17、18日愛河狂飆獨木舟競賽，歡迎踴躍報名參加。