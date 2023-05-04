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高麗菜一斤40元？ 高市議員怒轟官員「沒在買菜」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員鄭光峰不滿市府主計處提出的物價資料跟實際生活有落差，要求改善。記者徐白櫻／翻攝
高雄市議員鄭光峰不滿市府主計處提出的物價資料跟實際生活有落差，要求改善。記者徐白櫻／翻攝

百姓飽受物價上漲之苦，高雄市議員鄭光峰今天在議會質詢，質疑主計處稽查資料與市場實際情況有落差，蛋價漲四成卻說二、三成，高麗菜價格低落，市府數字仍是每斤40元，官方資料與百姓實際狀況脫節太多。主計處表示，因為品項不同，印象與實際會有落差。

高市議會今天上午進行財經部門業務質詢，民進黨議員鄭光峰槓上主計處，發言措辭強硬，要求市場物價調查要貼近事實，不能脫節。

鄭光峰先是質問主計處，今年的物價統計數據，以及蛋價、高麗菜等品項價格為何。經濟統計科長王妍榛說，物價調查分成七大類，每月每一旬都有調查員去市場或商家詢問價格，食物類物價上漲5％左右，蛋價從去年每斤50幾元漲到今年到7、80元，平均漲幅為20至30％；青江菜每斤50元、小白菜35元、高麗菜40元。

鄭光峰不滿說，蛋價漲幅起碼四成，根本不是二、三成，這是簡單的數學問題，高麗菜一斤40元何等恐怖，查價人員最近到底有沒有去買菜或去買蛋，否則查核出來的物價為何會跟實際情況有落差，主計處的稽核或統計資料都跟生活事實有段距離。

主計處長李瓊慧表示，物價有七大類、查了509項，外面可能覺得最近高麗菜十幾元很便宜，但高山的高麗菜價格不同，品項上有落差，所以印象與實際會有落差。

鄭強調，物價調查應該有主要目標項目及一般消費品項，必須貼近生活圈、不偏離事實，主計及財金都是冷衙門，很少受外界關注，不過物價上漲可能導致通膨發生，調查報告不能隨便「呼弄」、脫離事實。

高麗菜 蛋價

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