高麗菜一斤40元？ 高市議員怒轟官員「沒在買菜」

百姓飽受物價上漲之苦，高雄市議員鄭光峰今天在議會質詢，質疑主計處稽查資料與市場實際情況有落差，蛋價漲四成卻說二、三成，高麗菜價格低落，市府數字仍是每斤40元，官方資料與百姓實際狀況脫節太多。主計處表示，因為品項不同，印象與實際會有落差。

高市議會今天上午進行財經部門業務質詢，民進黨議員鄭光峰槓上主計處，發言措辭強硬，要求市場物價調查要貼近事實，不能脫節。

鄭光峰先是質問主計處，今年的物價統計數據，以及蛋價、高麗菜等品項價格為何。經濟統計科長王妍榛說，物價調查分成七大類，每月每一旬都有調查員去市場或商家詢問價格，食物類物價上漲5％左右，蛋價從去年每斤50幾元漲到今年到7、80元，平均漲幅為20至30％；青江菜每斤50元、小白菜35元、高麗菜40元。

鄭光峰不滿說，蛋價漲幅起碼四成，根本不是二、三成，這是簡單的數學問題，高麗菜一斤40元何等恐怖，查價人員最近到底有沒有去買菜或去買蛋，否則查核出來的物價為何會跟實際情況有落差，主計處的稽核或統計資料都跟生活事實有段距離。

主計處長李瓊慧表示，物價有七大類、查了509項，外面可能覺得最近高麗菜十幾元很便宜，但高山的高麗菜價格不同，品項上有落差，所以印象與實際會有落差。

鄭強調，物價調查應該有主要目標項目及一般消費品項，必須貼近生活圈、不偏離事實，主計及財金都是冷衙門，很少受外界關注，不過物價上漲可能導致通膨發生，調查報告不能隨便「呼弄」、脫離事實。