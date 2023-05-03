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屏菸玩FUN店 5月快閃店集結百種玩具、韓式拍貼

中央社／ 屏東縣3日電

屏菸1936文化基地5日起於10號倉庫打造「玩FUN店」，集結近百種玩具、文具商品，超吸睛的IG打卡牆、最夯的韓式拍貼機，快閃店只到5月28日止。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示， 「玩FUN店」有各式可愛的商品，讓人玩心大動之外，館內也打造超繽紛的拍照場景、好拍又好玩的球池、IG打卡牆等，還有時下最火紅的韓風拍貼機也吹進屏東，可以帶著媽媽一起拍貼，為母親節留下特別的回憶。

屏東縣文化處表示，除了好逛好拍的「玩FUN店」，這週末接連登場還有市集迷最愛逛的「金葉俱樂部」市集，以爵士派對為主題，結合了King CakeNew Orleans Jazz、Amanda爵士樂團演出及風格美食，現場還可跟著音樂來一段Swing Dance（搖擺舞），及針對親子家庭規劃紐奧良面具手作工作坊，讓人悠閒、慵懶地度過春日午后時光。

文化處說，4月初舉辦的「藝起派對-繪屏東」寫生、攝影比賽，得獎作品包括寫生144件、攝影10件及53件藝術家作品，也會在10號倉庫展出，每件作品皆是參賽者運用獨到眼光所繪，從不同視角記錄屏菸美景，更有人與人在老建築建立起的新記憶與新情感，民眾可以欣賞相同風景的不同風格與技巧，及作品中各異其趣的意境。

屏東縣政府 攝影比賽 派對

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