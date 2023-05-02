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金門最熱鬧的盛事4月迓城隍 將於5月6日盛大揭幕

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
「金門迎城隍－浯島城隍文化觀光季」即將於5月6日登場，當天將會在上午11時假浯島城隍廟舉辦開幕記者會，圖為往年熱鬧的表演。圖／金城鎮公所提供
「金門迎城隍－浯島城隍文化觀光季」即將於5月6日登場，當天將會在上午11時假浯島城隍廟舉辦開幕記者會，圖為往年熱鬧的表演。圖／金城鎮公所提供

金門的年度宗教盛事「金門迎城隍－浯島城隍文化觀光季」將於5月6日登場，為期一個月的活動將開跑。金城鎮長李誠智表示，疫情退散，終於迎來首次迎城隍盛會，鎮公所規劃一系列活動，浯島城隍廟管委會也邀請全國的城隍爺到來作客，歡迎大家一起到金門來感受迎城隍的魅力。

李誠智表示，今年是浯島邑主城隍遷治343周年，每年農曆四月十二為慶祝浯島城隍遷治紀念日，有別於一般宮廟都以神明的聖誕千秋日，四月十二迎城隍傳承歷史悠久，並保有閩南傳統廟慶特色，例如金門特有的「扛輦」，參與扛輦的信徒奮力搖輦，以輦轎上的五方旗輕觸地面，象徵對於神明最崇高的敬禮，其他還有藝閣、人力蜈蚣座、神將、打花草等陣頭，由各地廟宇陣頭自發性參與，展現居民的投入程度與認同感，也因此於2013年由文化部指定為離島地區第一個國家「重要民俗」。

主辦單位金城鎮公所指出，歷年迎城隍活動，多仰賴縣府財政大力支持，今年為響應縣府開源節流政策，且考慮籌備期較長等因素，每次報名「秒殺」的親子蜈蚣座嘉年華確定暫停舉辦，但是小朋友也別失望，鎮公所將於5月12日至14日、5月24日至26日晚間在北鎮廟，配合地方特色陣頭表演及踩街活動，辦理蜈蚣座體驗活動，歡迎小朋友參與體驗。

今年的活動由金門國樂團擔綱演出「愛戀金城音樂會」率先登場，5月6日開幕當天下午14時30分於金門縣文化局舉辦，將以悠揚動人的樂聲為熱鬧滾滾的四月十二迎城隍進行暖身。而四境藝陣踩街遊行及民俗表演將於5月27日下午2時登場，除了後浦四境陣頭，來自其他鄉鎮的陣頭也將齊聚後浦街道進行表演，為後浦老街營造出繽紛、熱鬧的嘉年華會氣氛。

今年5月30日為農曆四月十二日的「正日」，浯島城隍廟管委會也邀請全國城隍爺會師金門參與盛會，祈福浯島一切平安、保境佑民；遶境路線將依循著傳統香路進行，屆時後浦小鎮萬人空巷，將掀起迎城隍慶典的最高潮。

金門的年度大代誌～「金門迎城隍－浯島城隍文化觀光季」即將於5月6日登場，當天將會在上午11時假浯島城隍廟舉辦開幕記者會，宣告為期一個月的活動將正式開跑。圖／金城鎮公所提供
金門的年度大代誌～「金門迎城隍－浯島城隍文化觀光季」即將於5月6日登場，當天將會在上午11時假浯島城隍廟舉辦開幕記者會，宣告為期一個月的活動將正式開跑。圖／金城鎮公所提供
「金門迎城隍－浯島城隍文化觀光季」即將於5月6日登場，圖為往年熱鬧的尬輦表演。圖／金城鎮公所提供
「金門迎城隍－浯島城隍文化觀光季」即將於5月6日登場，圖為往年熱鬧的尬輦表演。圖／金城鎮公所提供

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