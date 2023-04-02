「粉紅色」大白鷺現身澄清湖 非自然演化竟是人為
鳥友這兩天在高雄澄清湖畔，拍到一隻鳥羽呈現粉紅色的大白鷺，引起民眾關心，懷疑是被噴漆染色？高雄市農業局研判，這次大白鷺羽翼呈粉紅色的原因不明，但不是自然演化果，可能是人為造成，提醒民眾遠觀即可、不要騷擾野生動物。
鳥友黃志煌昨天在澄清潮得月樓附近水域，看到這隻奇怪的大白鷺。牠的羽翼一張輪，上面有明顯的粉紅色。看到的民眾猜想，是不是被噴漆？還是貪玩弄倒顏料？原因無從得知。還好除了顏色之外，其他如活動力還很正常，抓小魚裹腹。
高雄市農業局副局長王正一表示，大白鷺是一般常見的鳥種，生活在水域附近。這次鳥友發現的羽翼粉紅色的大白鷺，經研判應不是自然演化的結果，希望民眾對戶外的野生動物，遠遠的觀賞即可，不要靠近、騷擾。目前觀察這隻大白鷺的活動力尚佳，屬安全，若有特別狀況可聯絡1999，讓專業團隊對野生動物進行照顧和維護。
王正一表示，野生動物保育法針對保育類野生動物，不得騷擾，但針對所有野生動物，不能獵捕。提醒大家對於所有的野生動物，都能尊重不要騷擾與傷害。
這隻疑似遭染色的大白鷺實在太突兀了，吸引了鳥友的目光。高雄市野鳥學會表示，遭染色的大白鷺，鳥友們可藉此機會在野外注意觀察，了解一下牠出現的地點和活動範圍，對於大白鷺的活動範圍與出現環境有更好的了解。
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