高雄蓮潭燈會今開幕 好吃好玩交通全攻略曝光

今天是大年初五，2023高雄蓮潭燈會將於今晚開幕，市長陳其邁將到場點亮蓮池潭。市府一早先搶先釋出燈會動態主視覺影片，色彩鮮明的設計線條結合左營龍虎塔，相當吸睛。

觀光局也同步公布燈會表演與好吃好玩攻略，燈會周邊交通管制、無停車位，交通局闢駛「301蓮潭賞燈公車」，於捷運左營站2號出口接駁至燈會現場。

觀光局長高閔琳表示，民眾今晚可欣賞到燈會動態主燈「光舞蓮潭」展演，以及萌翻大小朋友的水陸雙主燈「萌兔隊長-ㄇㄚˊ幾」、「尋找ㄇㄚˊ幾兔」，環潭步道各式燈飾作品、美食文創市集、街頭藝人表演。

市府也特地邀請榮獲高雄無形文化資產的「高雄地嶽殿吉勝堂八家將」陣頭表演、台灣唯一表演「火劇」的職業舞團「即將成真」、及結合精采舞拳、甩刀、揮旗等武術表演的「十八衙役文創藝陣」等在開幕式演出。

燈會期間也會有多場民俗藝陣、傳統戲劇展演，包含「錦五洲掌中劇團」、「天宏園掌中劇團」、「金鷹閣電視木偶劇團」、「錦飛鳳傀儡戲劇團」、「高雄皮影戲劇團」、「東華皮影劇團」、「永興樂皮影劇團」等，輪番在蓮池潭周邊廟宇演出。1月27日會有「明華園天字戲劇團」在左營孔廟櫺星門廣場表演。

觀光局也與蓮池潭周邊七大廟宇（元帝廟、慈濟宮、啟明堂、洲仔清水宮、埤子頭鎮福廟、天府宮、鳳邑舊城城隍廟）合作，民眾只要到指定廟宇參香祈福就有機會抽中iPhone14、機車、純金打造的金元寶、65吋大電視等大獎。另與經發局共同加碼推出「在地消費抽iPhone」活動，民眾只要從今起至2月28日，在左營區商店消費滿200元，將實體發票或收據拍照上傳至觀光局指定專區（https://khh.travel/invoice/），就可抽iPhone14。

燈會期間意象廣場旁小龜山沿線有特色美食市集，燈會「雄meet兔」小提燈也會於今天下午5點半在高雄物產館後廣場、蓮池潭兒童公園、左營孔子廟及台鐵左營站限量發放，每人限領兩盞，數量有限發完為止。