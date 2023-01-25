高雄蓮潭燈會明登場 未規畫汽車位賞燈最好「別開車」

2023年高雄燈會移師左營蓮池潭，明天大年初五將開幕，周邊交通實施交管，由於蓮池潭周邊沒有規畫汽車停車位，今記者實際走訪，直擊停車空間難尋，高雄市交通局特別提醒遊客「千萬別開車」，搭乘公車、台鐵等大眾交通運輸工具前往，較能避免塞在車陣中。

2023年高雄燈會首次移師左營蓮池潭舉行，大年初五將開幕，燈會除ㄇㄚˊ幾兔主燈外，各式水陸精彩燈飾陸續登場，今下午已出現賞燈人潮參觀，加上蓮潭周圍在春節開張的市集，預料明天燈會開幕後，賞燈人潮將更多。

蓮池潭周邊車位少，這次燈會市府未在周邊規畫汽車停車位，停車位更是一位難求，今記者實際走訪，直擊停車空間難尋，在周邊等候約半小時才終於盼到車位，最後靠著Ubike雙腳並用，才成功抵達蓮潭燈區，程姓男子騎機車到蓮潭，也是繞了逾半小時才終於找到1格機車停車位。

高雄市警局左營分局預估燈會期間，每日會湧入上萬名遊客到訪，周邊僅明潭路、東門路、中正路等3個機車臨時停車場，無汽車停車位，警方除派員加強疏導外，提醒民眾多利用大眾交通工具，當天違停也會加強拖吊。

高雄市交通局規畫公車路線，可搭乘205、217、218、219、301等路線至左營南站再步行前往，另外，26日至2月5日間，增闢「301蓮潭賞燈公車」，由臺鐵新左營公車站（捷運左營站2號出口）發車，直達蓮池潭燈會會場（於美國學校下車），班距10至15分鐘，下午2點半至晚間11點提供接駁服務。

燈會期間蓮池潭周邊道路實施交通管制，平日交通管制時間為下午5點至晚上11點，將管制蓮潭路、環潭路及新庄仔路等路段，管制區域將設置環潭徒步區，翠華路將禁止轉向新庄仔路。