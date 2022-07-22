聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／恆春機場啟動空中觀光 超輕航機同乘飛行體驗熱訂
屏東恆春機場航班停飛近8年，縣府爭取國際包機活化，前年9月安排菲律賓民航機成功試飛，卻碰上疫情，存廢爭議未歇；縣府於暑假舉辦系列空中嘉年華活動，今天起一連3天在恆春機場由超輕航機同乘體驗「空中觀光」打頭陣，縣長潘孟安坐上超輕航機滑行進場為活動揭開序幕，他說，將向民航局申辦假日常態性飛行，不僅活化機場，更成為觀光特色。
恆春機場2004年開航，載客率逐年下滑，2014年9月，立榮航空飛完最後一班後以天候不佳等因素停飛，2019年5月宣布退場，前年9月一度有菲律賓民航機國際包機試飛，卻碰上疫情；機場一旁是陸軍航空特戰指揮部恆春教勤連，維持最低的人事運作和維護，一度外租作為「練功場」遭奚落，僅零星供中科院研發無人機起降和安捷飛航訓練中心訓練場地，平均年虧上千萬，
潘孟安說，近年因疫情關係，民眾都悶壞了，縣府團隊發揮巧思辦理空中嘉年華，將恆春半島的美麗風景立體化，帶民眾從空中俯瞰南台灣之美，也是全台首次利用民用機場跑道舉辦超輕航機同乘體驗，3天有110人次從空中視角觀賞山海美景，之後避開國軍演訓、落山風和颱風期間，讓超輕航機單周或雙周常態性同乘體驗飛行，為縣內觀光帶狀旅遊帶來更多元，更大的經濟效益。
他說，縣府近年來活化恆春機場，拓展國際觀光包機為主，但因疫情受阻，因應後疫情時代，觀光旅遊漸漸鬆綁，國際包機將持續進行，也會持續向中央爭取台北至恆春航線。
縣府交旅處說，7月30至31日於高樹鄉屏東智慧農業學校舉辦教育論壇及無人機專業課程；8月6至7日在屏東縣遙控無人機飛行場，有精彩的定翼機表演、無人機趣味競賽及術科場地體驗；8月12至14日連續3日在屏東縣立體育館，有FPV表演、教育論壇及沈浸式機械手臂VR體驗，免費入場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言