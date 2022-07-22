影／恆春機場啟動空中觀光 超輕航機同乘飛行體驗熱訂

屏東恆春機場航班停飛近8年，縣府爭取國際包機活化，前年9月安排菲律賓民航機成功試飛，卻碰上疫情，存廢爭議未歇；縣府於暑假舉辦系列空中嘉年華活動，今天起一連3天在恆春機場由超輕航機同乘體驗「空中觀光」打頭陣，縣長潘孟安坐上超輕航機滑行進場為活動揭開序幕，他說，將向民航局申辦假日常態性飛行，不僅活化機場，更成為觀光特色。

恆春機場2004年開航，載客率逐年下滑，2014年9月，立榮航空飛完最後一班後以天候不佳等因素停飛，2019年5月宣布退場，前年9月一度有菲律賓民航機國際包機試飛，卻碰上疫情；機場一旁是陸軍航空特戰指揮部恆春教勤連，維持最低的人事運作和維護，一度外租作為「練功場」遭奚落，僅零星供中科院研發無人機起降和安捷飛航訓練中心訓練場地，平均年虧上千萬，

潘孟安說，近年因疫情關係，民眾都悶壞了，縣府團隊發揮巧思辦理空中嘉年華，將恆春半島的美麗風景立體化，帶民眾從空中俯瞰南台灣之美，也是全台首次利用民用機場跑道舉辦超輕航機同乘體驗，3天有110人次從空中視角觀賞山海美景，之後避開國軍演訓、落山風和颱風期間，讓超輕航機單周或雙周常態性同乘體驗飛行，為縣內觀光帶狀旅遊帶來更多元，更大的經濟效益。

他說，縣府近年來活化恆春機場，拓展國際觀光包機為主，但因疫情受阻，因應後疫情時代，觀光旅遊漸漸鬆綁，國際包機將持續進行，也會持續向中央爭取台北至恆春航線。