親子放電好去處！ 澄清湖生態迷宮花園獲園冶獎

高市府觀光局打造親子旅遊環境，斥資2400多萬元，將澄清湖內0.6公頃過去為騎馬場閒置綠地，打造成全台最大生態迷宮花園，從上空鳥瞰為一對鴛鴦心心相印造型，內部設置各種親子闖關設施，是近期最夯的高雄親子旅遊首選，獲得公共建築景觀類建築園冶獎肯定，讓觀光局團隊備受鼓舞。

觀光局長周玲妏說，親子旅遊友善環境營造是市府努力不懈目標，獲2022年景觀類建築園冶獎對規畫團隊是一項肯定，澄清湖為高雄重要水源地，也是知名觀光景點，迷宮花園開放後，提供市民一處親子互動、具生態教育意義場所，希望能迎接更多年輕族群和家庭親子造訪澄清湖，繼續編織高雄人世代童年夢。

周也提到，中央日前已核定總長22.91公里高雄捷運黃線計畫，串接多個行政區、亞灣區等核心區，其中一站就是澄清湖站，未來場站周邊開發可望帶動各區間緊密結合，對整體觀光發展是利多。

澄清湖開放迄今有60多年歷史，近年觀光局與自來水公司合作，提供市民免費遊澄清湖，也改善老舊設施，整建澄清湖生態廊道，去年甫完工的生態迷宮花園，深獲親子青睞。

迷宮花園有4大特色，包括以樹蘭及黃金露花打造的造型綠籬，從上空鳥瞰是一對鴛鴦造型；以電影「魔戒」為發想的哈比屋，夢幻童話場景不用出國即可體驗；下水道巨型涵管組成的五彩繽紛涵管迷宮，達120公分高，孩子彷彿變身電玩裡的超級瑪利歐，可在涵管中自由探索。最後以廣闊綠地空間設計收尾，休憩用餐又可接近大自然，孩子在磨石子溜滑梯及草皮上盡情放電。