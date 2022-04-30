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追女友哪邊最適合？陳其邁望南橫雲海「這裡是首選」

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導
公路總局今天舉行祈福典禮，高雄天池、台東埡口各有一處會場，兩地視訊連線，蘇貞昌、陳其邁、交通部長王國材等人都有出席，向離家背景，在高山峻嶺間開闢、修復道路的公路英雄致敬。記者王慧瑛／攝影
公路總局今天舉行祈福典禮，高雄天池、台東埡口各有一處會場，兩地視訊連線，蘇貞昌、陳其邁、交通部長王國材等人都有出席，向離家背景，在高山峻嶺間開闢、修復道路的公路英雄致敬。記者王慧瑛／攝影

台20線南橫公路預計明天有條件復通，今天公路總局在天池、埡口舉辦祈福儀式，行政院長蘇貞昌昨還提前南下，夜宿六龜，趁通車前夕搶先「西進東出」，搶先體驗南橫美景。高雄市長陳其邁說，南橫公路此生必來，不單追風景，還是追女朋友的首選也是「絕佳勝地」。

南橫公路1968年7月動工，1972年10月31日通車，迄今50年，2009年八八風災（莫拉克颱風）重創南橫公路，高雄梅山口到台東向陽約45公里，在風災後封閉，前年1月梅山口到天池路段開放，天池到向陽這段約20公里已封閉12年多。

去年8月，南橫公路明霸克露橋遭沖毀，南橫東段道路一度緊急開放通行7天，讓受困居民能聯外通行，有如揭開神秘面紗，斷橋便道開通後，天池到向陽路段再度封閉，直到今年4月30日，南橫公路全段才終於達到「有條件通車」標準，明早7點開放通行。

公路總局今天舉行「台20線南橫公路梅山口至向陽路段有條件復通祈福典禮」，高雄天池、台東埡口各有一處會場，兩地視訊連線，蘇貞昌、陳其邁、交通部長王國材等人都有出席，向離家背景，在高山峻嶺間開闢、修復道路的公路英雄致敬。

南橫公路串聯高雄、台東兩縣市，陳其邁表示，桃源區有芒果、青梅、咖啡、愛玉還有各類山產，沿線物產豐富，好山、好水、好風景，來這走走更要記得把農特產品帶回去。

至於對南橫回憶，陳其邁說，他好久以前曾經來過一次，南橫公路「此生必來」，不管是來追風景，還是跟心愛的人，這裡絕對是追女朋友的「絕佳勝地」。

南橫公路明天復通，今天位於埡口的祈福典禮會場，罕見出「大景」，一片雲海被陳其邁形容是追女友首選。記者張議晨／攝影
南橫公路明天復通，今天位於埡口的祈福典禮會場，罕見出「大景」，一片雲海被陳其邁形容是追女友首選。記者張議晨／攝影
南橫公路明天復通，今天位於埡口的祈福典禮會場，罕見出「大景」，一片雲海被陳其邁形容是追女友首選。記者王慧瑛／攝影
南橫公路明天復通，今天位於埡口的祈福典禮會場，罕見出「大景」，一片雲海被陳其邁形容是追女友首選。記者王慧瑛／攝影
南橫公路明天復通，今天位於埡口的祈福典禮會場，罕見出「大景」，受邀來賓不分老小搶拍。記者陳玫伶／攝影
南橫公路明天復通，今天位於埡口的祈福典禮會場，罕見出「大景」，受邀來賓不分老小搶拍。記者陳玫伶／攝影

南橫 向陽 陳其邁

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