不畏延燒疫情 屏東縣龍舟賽6/2-3日復辦

本土疫情持續延燒，自15日以來已連4天確診人數破千，但大型活動不受影響，連2年因疫情取消的屏東縣龍舟賽，東港鎮公所今年配合黑鮪魚文化觀光季活動復辦，6月2日、3日在東港溪東港大橋至進德大橋間舉辦，即日起至5月2日受理報名，公開男子組冠軍可獲20萬獎金，防疫計畫已報縣府同意。

縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭表示，擁有逾30年歷史的屏東縣端午龍舟競賽，是縣府每年固定委請東港鎮公所辦理的傳統民俗慶典，每年吸引超過1600名選手參與，競賽前的龍舟開光點睛儀式及端午祭江活動， 也吸引民眾觀禮，前年和去年因應疫情，為避免成為防疫破口停辦。

她說，本土疫情這幾天雖持續延燒，但大型活動不受影響，屏東黑鮪魚文化觀光季於5月7日起至7月3日展開，有海洋音樂會、民歌之夜、在地美食小吃宴、日式屋台市集、光復路街道環境燈飾、龍舟競賽、在地商家優惠等；主辦單位將加嚴防疫，入口需掃碼實聯制、量測體溫且以酒精消毒雙手，場內還有工作人員舉牌宣導，嚴禁脫口罩和飲食。