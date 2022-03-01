「不老春遊趣 寶來野人音樂祭」泡湯享免費手作體驗

高雄近日恢復艷陽高照好天氣，高市觀光局推出「不老春遊趣、寶來野人音樂祭」活動，4月底前，泡湯還贈送限量800元體驗遊程。邀請民眾到高雄東九區及寶來、不老溫泉區旅遊，遊宗教廟宇、人文古蹟、藤枝森濤等行程。

觀光局表示，今年結合六龜觀光休閒協會與東九區業者，推出眾多活動，包含不老春遊趣泡湯送遊程、野人音樂祭、業者聯合促銷、特色市集等好康活動。只要前往六龜寶來、不老溫泉區指定合作商家泡湯，就贈送市價800元的體驗遊程。

7大形成有植次染蛋DIY、手繪茶包DIY、手洗野生愛玉DIY、六龜山茶導覽解說、日作植物染方巾、植物槌染、植染粉粿等全程小旅行皆為免費，限額2000名。