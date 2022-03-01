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「不老春遊趣 寶來野人音樂祭」泡湯享免費手作體驗
高雄近日恢復艷陽高照好天氣，高市觀光局推出「不老春遊趣、寶來野人音樂祭」活動，4月底前，泡湯還贈送限量800元體驗遊程。邀請民眾到高雄東九區及寶來、不老溫泉區旅遊，遊宗教廟宇、人文古蹟、藤枝森濤等行程。
觀光局表示，今年結合六龜觀光休閒協會與東九區業者，推出眾多活動，包含不老春遊趣泡湯送遊程、野人音樂祭、業者聯合促銷、特色市集等好康活動。只要前往六龜寶來、不老溫泉區指定合作商家泡湯，就贈送市價800元的體驗遊程。
7大形成有植次染蛋DIY、手繪茶包DIY、手洗野生愛玉DIY、六龜山茶導覽解說、日作植物染方巾、植物槌染、植染粉粿等全程小旅行皆為免費，限額2000名。
「寶來野人音樂祭」將於4月2、3日晚上6點至9點，在寶來溫泉區與不老溫泉區各舉辦一場野人音樂饗宴，邀請在地的原民音樂表演團體、知名歌手，唱跳出屬於六龜特色的活力。
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